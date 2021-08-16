Более 600 тыс. украинцев имеют неизлечимую болезнь и не знают об этом

Гепатит В передается через кровь и жидкости организма. Фото: vademec.ru

Не существует лечения от хронического гепатита В. Инфицированный человек может не испытывать никаких симптомов. Они возникают через два-три месяца после заражения.

В Украине 621 281 человек болеет вирусным гепатитом В. Под медицинским наблюдением находится только 3%. Большинство больных не знают о своем диагнозе и не получают лечения.

Это вирусное инфекционное заболевание, передающееся через кровь и жидкости организма и может вызвать серьезное поражение печени, в частности, цирроз и рак. Избежать болезни поможет вакцинация, которая нужна и взрослым.

Особенно опасным хроническим гепатитом В является для младенцев, поэтому с 2002 года в Украине введена бесплатная вакцинация всех новорожденных детей в первые сутки жизни. Она не вызывает желтуху. Вакцина от гепатита В абсолютно безопасна.

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Обычно полный курс состоит из трех доз по схеме 0-1-6:

первая доза - в момент начала курса;

вторая - через месяц после первой;

третья - через 6 месяцев от начала вакцинации.

В городе Раздельная Одесской области 16 жителей детского дома семейного типа заболели гепатитом А. Из них - 15 детей, 1 - усыновлен, 14 - взяты под опеку. 1-го пациента с гепатитом обнаружили 21 января. Специалисты лабораторного центра взяли анализы у больных и лиц, которые с ними контактировали.