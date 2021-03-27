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суббота, 27 марта 2021 09:43

Более 17 тыс. больных в сутки: количество новых случаев немного уменьшилась

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Более 17 тыс. больных в сутки: количество новых случаев немного уменьшилась
За последние сутки в Украине обнаружили 17 424 новых больных коронавирус. ФОТО: unsplash.com

За последние сутки в Украине обнаружили 17 424 новых больных коронавирус. Из них детей - 752, медработников - 420.

В общем коронавирус подхватили 1632131 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 27 марта сообщает Минздрав.

Умер 31 751 пациент, в частности 290 за последние сутки. Выздоровели 1 297 282 человек, за последние сутки - 7124.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1407), Одесской (1282), Днепропетровской (1171), Харьковской (1132) областях и Киеве (1226).

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м. Киев 1226 случаев,
Винницкая 724 случая,
Волынская 370 случаев,
Днепропетровская 1171 случай,
Донецкая 802 случая,
Житомирская 813 случаев,
Закарпатская 353 случая,
Запорожская 599 случаев,
Ивано-Франковская 373 случая,
Киевская 1273 случаи,
Кировоградская 172 случая,
Луганская 167 случая,
Львовская 1407 случаи,
Николаевская 454 случая,
Одесская 1282 случаи,
Полтавская 673 случая,
Ровенская 553 случая,
Сумская 567 случая,
Тернопольская 628 случая,
Харьковская 1132 случаи,
Херсонская 174 случая,
Хмельницкая 822 случая,
Черкасская 548 случаев,
Черновицкая 516 случаев,
Черниговская 625 случаев

В Украине трудный период пандемии коронавируса будет до середины апреля. В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях ситуация уже стабилизировалась. После введения карантина количество госпитализаций снизилось.

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Дата
27
марта

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