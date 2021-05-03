Белок на ужин вреден для здоровья сердца – ученые

Людям с хроническими заболеваниями лучше есть пищу с высоким содержанием белка утром

Новое исследование ученых из университета Алабамы в Бирмингеме (США) показало, что увеличение употребления аминокислот с разветвленной цепью (BCAA, входит в состав белка) в конце дня может отрицательно повлиять на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Чтобы выяснить, как BCAA влияет на сердце, специалисты провели исследования на мышах. Они были разделены на две группы: первая в течение четырех недель употребляла пищу с низким содержанием BCAA, а другая — с высоким. Одна часть мышей во второй группе ела белковую пищу по утрам, а другая — вечером.

Результаты исследования, опубликованные в Journal of Molecular and Cellular Cardiology, показали, что потребление BCAA в конце активного периода (во время ужина) вызвало резкий рост кардиомиоцитов: они увеличились на 75% за четыре часа.

"Результаты поразили нас. Мы обнаружили, что клетки сердца выросли на 75% в течение четырех часов после приема пищи с BCAA, но затем они снова вернулись к нормальному размеру и были такими в течение остальной части дня",— говорит доктор Мартин Янг, один из авторов исследования.

По словам ученого, результаты этого исследования положительны для здоровых людей, поэтому они могут употреблять белковую пищу и BCAA в любое время суток. Однако людям с хроническими заболеваниями, такими как ожирение, диабет и болезни сердца лучше есть пищу с высоким содержанием белка по утрам.

"Увеличение сердечных клеток усугубило болезни сердца. В нашем исследовании употребление пищи с высоким содержанием BCAA по вечерам ухудшило ремоделирование сердца, что привело к резкому снижению сократительной функции сердечной мышцы и, в конечном итоге, к развитию сердечной недостаточности. Однако если пища с высоким содержанием BCAA была съедена за завтраком, она не имела вредного воздействия",— сказал доктор Янг.

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Специалисты рекомендуют людям, которые относятся к группе высокого сердечно-сосудистого риска ограничить количество белка, и в частности количество BCAA, которые они употребляют за ужином.

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