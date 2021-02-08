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понедельник, 08 февраля 2021 03:25

Бангладеш начал массовую вакцинацию против коронавируса

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Бангладеш начал массовую вакцинацию против коронавируса

В воскресенье в Бангладеш стартовала общенациональная кампания вакцинации населения против коронавируса.

Об этом сообщает Синьхуа. О начале вакцинации объявил на видеоконференции министр здравоохранения Бангладеш Запад Малек. Она будет проводиться в 1015 медцентрах по всей стране.

Как отмечается, в конце прошлого месяца в Бангладеш прошла пробная вакцинация против COVID-19, она продолжалась два дня.

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28 января премьер-министр Шейх Хасина провела торжественную церемонию, на которой одной из медсестер первой в стране сделали прививки от коронавируса. После этого вакцины получили еще 529 человек.

В Украине вакцинацию планируют начать с середины февраля. Она будет проходить в 5 этапов. Во время каждого из них прививки делать определенной группе риска. Первыми вакцину получат медики.

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