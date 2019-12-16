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вторник, 17 декабря 2019 05:28

Банановая мука станет трендом-2020

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Банановая мука станет трендом-2020
Банановую муку будут есть чаще. Фото: iherbfans.livejournal.com

В следующем году популярными станут банановая мука и бобовая паста.

Эти продукты станут главными диетическими трендами 2020 года, написали в The Daily Mail.

В этом году главными трендами были чайный гриб, семена конопли и лунное молоко. В следующем году, как предугадывают нутрициологи издания, растительная диета наберет максимальную популярность. Все больше людей откажутся от химии в пользу фруктов, овощей, семечек и орехов. Особое внимание падет на банановую муку, злаки и бобы.

Эти продукты насытят организм витаминами и помогут поддерживать иммунитет.

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Глинтвейн содержит большое количество витаминов и минералов. Напиток в умеренных количествах полезен организме.

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