Астронафты нашли идеальный продукт для человека

Автор: unsplash Нашли идеальный продукт для человека

В NASA заявили, что киноа потенциально можно выращивать на космических станциях. На сегодня не существует идеального продукта, который полностью удовлетворит все потребности человека в питательных веществах. Однако, если выбирать среди всех вариантов доступной пищи, то крупа киноа близка к идеальному продукту.

Киноа - это псевдозлаковая культура, которая не содержит глютена. Ее зернышки напоминают гречневую крупу. По цвету она может быть черной, бежевой или красной и даже фиолетовой. Родина этой крупы - Южная Америка. У индейцев киноа была основой их питания, зерна этой крупы считались священными, сообщает "Новое Время".

Крупа киноа - незаменимый продукт для людей, страдающих непереносимостью глютена, а также вегетарианцев. Киноа также будет полезна людям с сахарным диабетом, болезнями сердечно-сосудистой системы или лишним весом.

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Калорийность киноа составляет 368 калорий на 100 г.

Существенных противопоказаний к употреблению киноа нет, но кормящим женщинам и детям следует быть осторожными. Поскольку эти категории людей склонны к возникновению аллергических реакций, перед употреблением киноа рекомендуется проконсультироваться с врачом.

NASA намерено установить рекорд по самому длительному полету воздушного шара, запущенного в научных целях.