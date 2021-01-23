AstraZeneca заявила о сокращении поставок вакцины в ЕС

Официальные лица не подтвердили публично, насколько большой будет дефицит вакцины. Фото из открытых источников

Второй крупный производитель вакцины против коронавируса COVID-19 предупредил о проблемах с поставками в Евросоюз. Об этом сообщает BBC.

Речь идет о британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая столкнулась с производственными проблемами.

Комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес уже выразила "глубокое недовольство" этой новостью. Официальные лица не подтвердили публично, насколько большой будет дефицит вакцины, но чиновник ЕС на условиях анонимности сообщил агентству Reuters, что поставки будут сокращены до 31 млн доз – на 60% – в первом квартале этого года.

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По словам чиновника, до марта фармацевтическая фирма должна была доставить около 80 млн доз в 27 стран-членов ЕС.

Компании Pfizer и BioNTech будут помогать бедным странам в борьбе с коронавирусом в рамках программы доступа к вакцинам COVAX, которую создали по инициативе Всемирной организации здравоохранения.