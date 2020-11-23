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понедельник, 23 ноября 2020 05:29

Артрит: названы основные признаки

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Артрит: названы основные признаки
Эта болезнь обычно развивается в трудоспособном возрасте - 30 лет и старше. Фото: Pixabay

Артрит - воспаление суставов, которое обычно развивается в трудоспособном возрасте - 30 лет и старше. Женщины страдают артритом чаще, чем мужчины. Медики назвали основные признаки болезни.

Небольшая температура. Первые воспалительные процессы артрита, связанные с аутоиммунными заболеваниями, ассоциируются с недомоганием и лихорадкой, вызывают ощущение простуды, пишет "Страна здоровья".

Потеря веса. Заболевание может провоцировать аппетита, незаметную для самого человека. Однажды (например, примеряя одежду) она может с удивлением обнаружить, что похудела.

Ощущение скованности. Просыпаясь утром или вставая после долгого сидения со стула, вы можете почувствовать напряжение всего тела, вдруг перестает двигаться и изгибаться с привычной легкостью.

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Напряжение в конечностях. Если один или два пальца скованы, и такое ощущение длится несколько дней, это может быть первым признаком артрита.

Болезненные суставы. Суставы пальцев ног могут внезапно становиться болезненными при нажатии при прикосновении. При ходьбе это может ощущаться особенно сильно, влиять на ходу.

Онемение и покалывание. Если суставы рук и ног зажигаются, это может влиять на расположенные там нервы, вызвать симптомы покалывание или онемение.

Аритмия подразумевает ряд сердечных нарушений, сопровождающихся нарушением ритма сердцебиения. Узнайте основные признаки патологического состояния.

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