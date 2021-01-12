Аптек с "доступными лекарствами" стало меньше

С начала этого года врачи выписали более 145 тыс. е-рецептов. 85% из них уже погашено. Фото: "УНИАН"

В этом году в рамках программы "Доступные лекарства" в 8411 аптеках и аптечных пунктах в Украине можно бесплатно или с незначительной доплатой получить ряд лекарственных препаратов. В прошлом году количество таких аптек составило 9050.

Нацслужба здоровья продолжает заключать договоры с аптеками. Те аптечные учреждения, которые не вошли в программы в 2021 году, могут заключить новый договор со службой и отпускать лекарства по программе реимбурсации, сообщают в ведомстве.

"Если ближайшая аптека с начала 2021-го не отпускает "доступные лекарства", с электронным рецептом можно обратиться в другую аптеку, которая имеет договор с НСЗУ. Независимо от места жительства или места, где врач выписал электронный рецепт", - говорится в сообщении.

С начала этого года врачи выписали более 145 тыс. э-рецептов. 85% из них уже погашено.

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В апреле 2017 года правительство начало программу "Доступные лекарства". Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой или диабетом 2-го типа смогли получить лекарства бесплатно или с незначительной доплатой. В 2020-м Национальная служба здоровья выплатила аптекам более 874 млн грн за препараты, отпущенные в рамках программы реимбурсации "Доступные лекарства".