Аппарат искусственного кровообращения испытали на кошках

Современный аппарат искусственного кровообращения. Фото: vue.gov.ua

6 мая 1953 года американский хирург Джон Гиббон ​​из Филадельфии впервые успешно применил "искусственное сердце-легкие" во время операции на открытом сердце.

Изобретению предшествовали годы напряженной деятельности в области медицины. В 1930 году Джон Гиббон ​​работал ассистентом у хирурга Эдварда Черчилля. 3 октября того года к врачам обратилась женщина, которая жаловалась на дискомфорт в груди. Причем, пациентка находилась на постельном режиме после холецистэктомии. При осмотре женщина потеряла сознание, а ее дыхание стало тяжелым. Врач Черчилль поставил диагноз "тромбоэмболия легочной артерии". Пациентку с таким диагнозом должны прооперировать, однако к тому времени такая операция означала смерть. Так и случилось.

После роковой операции Джон долго обдумывал то, что случилось. И ему пришла идея перенаправить венозную кровь из расширенных сосудов в аппарат, где бы кровь насыщалась кислородом, избавлялась от углекислого газа, а потом бы возвращалась обратно в артерии.

В 1931 году Джон вместе с женой начал воплощать замыслы в жизнь. Первые эксперименты он ставил на кошках. И даже достиг того, что кошки могли прожить после операции больше 2 часов. Однако оставались проблемы с невозможностью обогатить кислородом большой объем крови, а также возникал гемолиз при прохождении крови по аппарату.

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На время Второй мировой войны Гиббон ​​оставил работу, так как работал врачом-волонтером на фронте.

К воплощению своей идеи по созданию аппарата искусственного кровообращения вернулся только в 1946 году.

В воплощении ему помог Томас Уотсон и еще 5 инженеров, которые помогали строить устройство искусственного кровообращения, который бы мог работать во время операции на сердце, не повреждать эритроциты и не создавать воздушных пузырьков.

6 мая 1953 Джон Гиббон ​​впервые применил свой аппарат на практике во время исправления дефекта межпредсердной перегородки. Операция на открытом сердце завершилась удачно.

Однако следующие четыре операции привели к смерти пациентов после осложнений. Поэтому автор аппарата искусственного кровообращения отказался от проведения операции на открытом сердце.

28 апреля 1932 года американский вирусолог Макс Тейлер объявил об открытии вакцины от желтой лихорадки. За свои исследования ученый в 1951 году получил Нобелевскую премию.