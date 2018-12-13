Анита Луценко знает, каким должен быть идеальный вес

Анита Луценко весит 55-57 килограммов Фото: instagram.com/anitasporty

Норма килограммов для каждого человека разная.

Известная украинская спортсменка Анита Луценко назвала формулу идеального веса, об этом она поделилась в Instagram.

"Многих волнует, какой правильный вес для их роста. Но нет такого четкого понятия", - утверждает Анита.

Оказывается, понятие "идеальный вес" - это вес, с которым человек проживет очень долгую жизнь.

"Быть сильно худым модно, но нездорово. Избыток лишнего веса также не стимулирует здоровья расцветать. Я всегда смотрю на качество кожи, осанку, гибкость (это, кстати, один из самых крутых показателей здоровья), круги под глазами и на волосы более чем на вес. Потому худой, но истощенный - хуже, чем с нормальным весом или чуть больше "нормы", но наполненный здоровьем и качеством", - уверена Луценко.

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"У меня, кстати, при росте 169 см вес примерно 55-57 кг. Вообще, мой вес меня слабо волнует, другое дело самочувствие - это главный критерий. Если он в плюсе, то я молодец!" - считает тренер.



После пятого эфира популярного телепроекта "Танці з зірками", который вышел 23 сентября на телеканале 1+1, активно обговаривают лишние килограммы фитнес-тренера Аниты Луценко. Поклонники с критикой отнеслись к сюжету канала, в котором звезда рассказывает о полноте со слезами на глазах, якобы она поправилась только ради того, чтобы почувствовать себя на месте людей с лишним весом. Однако Анита решила расставить точки над "і" на своей странице в Instagram, рассказав все о незапланированных килограммах.