Африканское племя слышит шепот на расстоянии 300 м: интересные факты о слухе

Человек осознает звук через 35-175 миллисекунд после того, как он дошел до уха Фото: Tirachard Kumtanom: Pexels

3 марта отмечают международный день слуха. Цель - повысить осведомленность населения о возможных проблемах, связанных с ним. На планете зафиксировано более 400 млн лиц с нарушением слуха. По прогнозам ВОЗ к 2050 году их число может возрасти почти вдвое.

60% случаев потери слуха среди детей до 15 лет можно избежать. Инфекционные заболевания: свинка, корь, краснуха, менингит и хронический средний отит вызывают почти треть всех случаев ухудшения слуха у детей.

Врожденные причины - это потеря слуха из-за наследственных и ненаследственных генетических факторов. Не менее частой причиной возникновения болезни становится осложнения при родах: асфиксия при рождении, низкая масса тела ребенка, ранние или преждевременные роды, и тому подобное. Прием определенных лекарственных средств, воздействие чрезмерного шума и процесс старения - факторы, которые также могут вызвать проблемы со слухом.

Что делать, чтобы уменьшить риски возникновения болезни:

- Вакцинировать детей по календарю профилактических прививок.

- Регулярно обследоваться у врача и следить за самочувствием ребенка.

- Не принимать бесконтрольно лекарственные средства. Некоторые из них могут иметь негативное влияние на слух.

- Следить за гигиеной звука - не слушать громко музыку в течение длительного времени.

- Избегать негативного влияния громких звуков и шума от оборудования на рабочих местах. Для этого следует использовать специальные вкладыши для ушей.

- В случае тревожных симптомов - обратиться к врачу.

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Интересные факты:

- В Африке есть племя Маабан. Эти люди живут в такой тишине, что даже в старости слышат шепот на расстоянии до 300 метров.

- Человек осознает звук через 35-175 миллисекунд после того, как он дошел до уха.

- Слуховой аппарат предотвращает ухудшение слуха.

- Женщины слышат лучше мужчин, особенно при разговоре на повышенных тонах.

- Ушная сера полезна. Формирует защитный барьер в среднем ухе, защищая эту область от грязи.

В Великобритании ученые из Университета Суррея представили нейросеть, способную превращать текст в видео с человеком, показывающим его на языке жестов.