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среда, 20 октября 2021 14:34

А ты знаешь какое оборудование должно быть у стоматолога?

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А ты знаешь какое оборудование должно быть у стоматолога?
Современное оборудование для стоматологической клиники, которое применяется непосредственно для лечения пациентов, называется терапевтическим

Традиционно, когда должны обратиться к стоматологу, прежде всего выбираем хорошего врача: читаем о его опыте и узнаем отзывы бывших клиентов. Однако мало кто задумывается об оборудовании, которым работает стоматолог. А на самом деле именно от его качества зависит большой процент комфорта клиента во время процедур и удачный исход лечения. Чтобы быть уверенными в безопасности своего здоровья и в недаром выброшенных средствах за услуги стоматолога, советуем детально разобраться в этой теме.

Профессионалы успешно справляются с большинством проблем полости рта клиентов с минимальным для них дискомфортом. Достигать впечатляющих результатов врачам помогает именно специализированное оборудование для стоматологов. Его видов существует много: одни аппараты входят в число обязательных, другие - выполняют дополнительные функции. Минимальный перечень оборудования для зубного кабинета определен законом, максимальный же ограничен только возможностями и желанием его владельца. Абсолютно большинство стоматологов, работающих в наши дни, используют большое количество устройств для максимально эффективного и комфортного лечения пациентов. Независимо от их видов все они делятся на 2 группы - терапевтические и офисные.

Оборудование для лечения

Современное оборудование для стоматологической клиники, применяемое непосредственно для лечения пациентов, называется терапевтическим. Это - самая обширная группа аппаратов, в которую входят:

  1. кресла для врачей и пациентов. Это - не просто мебель, а сложные комбинированные устройства с огромным количеством функций и подключаемых технических узлов. Стулья для врачей обладают множеством вариантов настроек по высоте, наклону, расположению и пр. Они гибко приспосабливаются к индивидуальным параметрам специалиста, каждой его текущей задаче. Врачу обеспечивается комфорт, наилучший доступ ко всем рабочим зонам, свобода перемещения, мгновенная смена положения стула. Кресла для пациентов - еще более сложные по устройству. У них регулируются высота, положение в пространстве, конструкция за счет наличия привода. К креслу подключены многочисленные диагностические (сканеры, светильники) и терапевтические (пистолеты для подачи воды, воздуха и т.п.) приборы, пульт управления;
  2. хирургическое оборудование. В стоматологической практике процедуры, относящиеся к разряду хирургических, - отнюдь не редкость. Их осуществляют с целью удаления зубов, кист, купирования воспалительных процессов в полости рта, протезирования. Хирургическое оборудование стоматолога - это специальные кресла-столы и медицинские консоли. Первые позволяют удобно размещать пациентов в ходе ответственных и нередко долгих процедур. Вторые - служат для подвода к рабочему месту врача коммуникаций - розеток, воды, газа, вакуума и пр. Столы регулируются по высоте, наклону, оснащаются колесиками. Консоли выполняются потолочными или настенными, снабжаются разным количеством разъемов и держателей, входов, адаптеров с цветными метками для удобства врача. Они не занимают много места, часто имеют модульные конструкции, их положение в пространстве подбирается относительно нужд стоматолога;
  3. диагностические аппараты, без которых невозможно практически никакое современное вмешательство. Чтобы подробно узнавать обо всех параметрах состояния пациента, врачи устанавливают в кабинетах рентгеновскую технику, технику для цифровой диагностики окклюзии. Для детальной диагностики индивидуальных контуров полости рта пациента применяется компактный интраоральный сканер. Максимально качественно рассмотреть и потом вылечить дефект зуба может помочь стоматологический микроскоп;
  4. стоматологические лазеры - инновационные установки, поднимающие на новый уровень качество выполнения хирургических, имплантационных и гигиенических процедур. Работают с твердыми и мягкими тканями предельно точно, деликатно, быстро и безопасно;
  5. оборудование для мойки и стерилизации инструментов. Это - раковины, аппараты для предстерилизационной подготовки и собственно автоклавы, паровые стерилизаторы. Некоторые их модели помимо основной функции способны еще и выполнять вакуумную упаковку инструментов для сохранения их чистыми во время хранения, транспортировки;
  6. медицинские холодильники для хранения в них лекарств и материалов, требующих условий с низкими температурами. Самые функциональные модели холодильников имеют по нескольку камер с разными степенями охлаждения в них;</>
  7. осветительные приборы. Особые лампы для лечебных кабинетов не дают теней, излучают максимально близкий к дневному свет оптимальной яркости. Также они не нагревают освещаемые области, работают стабильно, выдерживают многократные процедуры стерилизации.

  8. Офисное оборудование

    Это оборудование для стоматологий почти аналогично тому, что есть в медицинских учреждениях любой направленности. К нему относятся стойки или столы для ресепшн, компьютерные столы, сейфы, шкафы для лекарств и инвентаря, диваны и кресла для ожидающих пациентов.

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