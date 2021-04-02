84% коек с кислородом заняты в столице. Коронавирус набирает обороты

В Украине збильшуетья заболеваемость коронавирус. Фото: pixabay.com

По состоянию на 2 апреля в Киеве занято почти 84% коек с кислородом. В Украине это самый высокий показатель.

Напряженная ситуация наблюдается и в регионах, находящихся в "красной" зоне, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Миром распространяется новый штамм коронавируса, который может содержать до 40 мутаций

Во Львовской области занято 81% коек с кислородом, в Житомирской - почти 71%, в Николаевской области - 71,5%.

На западной Украине, в областях, которые первыми попали в "красную" зону, ситуация стабилизировалась - это Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области.

"Уменьшилось количество госпитализированных людей, как следствие освобождаются кровати. На сегодняшний день показатели заполняемости коек с кислородом менее 50%, ситуация с каждым днем ​​улучшается", - отметил Степанов.

Даже если заболеваемость в стране придет в ближайшие недели, к концу полугодия через коронавирус умрет больше украинцев, чем за весь 2020-й. К середине апреля количество умерших продолжит расти. Украина на 3-м месте по количеству смертей от Covid-19 после Польши и Чехии.