500 тыс. украинцев имеют неизлечимую болезнь и не знаю об этом

Вакцина от неизлечимого гепатита В нужна и взрослым. Фото: medicina.india-help-24.ru

Не существует лечения от хронического гепатита В. Инфицированный человек может не испытывать никаких симптомов. Они возникают через 2-3 месяца после заражения.

В Украине 621 281 человек болеет вирусным гепатитом В. Под медицинским наблюдением находится только 3%. Большинство больных не знает о своем диагнозе и не получает лечения.

Это вирусное инфекционное заболевание, передающееся через кровь и жидкости организма и может вызвать серьезное поражение печени, в частности, цирроз и рак. Избежать болезни поможет вакцинация, которая нужна и взрослым.

Особенно опасным хроническим гепатитом В является для младенцев, поэтому с 2002 года в Украине введена бесплатная вакцинация всех новорожденных детей в первые сутки жизни. Она не вызывает желтуху. Вакцина от гепатита В абсолютно безопасна.

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Обычно полный курс состоит из трех доз по схеме 0-1-6:

первая доза - в момент начала курса

вторая - через месяц после первой

третья - через 6 месяцев от начала вакцинации

Интервал между двумя дозами вакцины CoronaVac / Sinovaс Министерство здравоохранения рекомендует уменьшить до 14 дней. Так решили из-за роста заболеваемости и распространения штамма Delta.