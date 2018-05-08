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среда, 09 мая 2018 23:28

5 самых распространенных ошибок, которые мешают скуднуты

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5 самых распространенных ошибок, которые мешают скуднуты
Ошибки похудения: что больше всего мешает сбросить килограммы Фото: nashamama.com

Даже самые модные диеты могут не помогать, если допускать ошибки. Их делает не один или два человека. Это самое распространенное заблуждение, которая вводит все старания в тупик. Чтобы так не ошибаться, стоит о них знать заранее.

1. Пренебрежение питьевым режимом

При первых сигналах голода выпить стакан воды и подождать 20-30 мин. Ежедневно нужно выпивать минимум 1,5 литра воды. В теплое время года и при интенсивных занятий спортом количество воды в день следует увеличить до 2-2,5 литра.

То же следует сделать при значительных интеллектуальных нагрузках, ведь для всех мыслительных операций мозг использует или воду, или глюкозу. И если избыточное поступление воды легко компенсируется деятельностью почек, то избыток глюкозы трансформируется в лишние сантиметры на талии и бедрах.

2. Предпочтение условно диетическим продуктам

Наиболее популярны обезжиренные продукты. Для сравнения, в 100 мл пакетированного сока содержится около 12 граммов сахара в 100 мл молочного коктейля - 5,5 грамма, а в "диетической" кругу - до 35 г.

Жажду утолить может только вода. Овощи и фрукты могут добавлять калорий благодаря содержанию сахара.

При составлении меню следует обращать внимание не только на энергетическую ценность продуктов, но и на гликемический индекс. Этот показатель отражает скорость превращения продукта в глюкозу и рост ее уровня в крови. Чем он выше, тем богаче еда на "легкодоступные" углеводы и тем более она разгонять аппетит.

3. Неправильное понимание желаний организма

Часто чего-то хочется, но не означает, что организм просит именно этот продукт. Вместо этого, он требует определенных веществ, содержащихся в этих продуктах. И вместо того, чтобы лакомиться конфетами, можно и нужно съесть что-то полезное.

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4. Злоупотребление диетами

Чем дольше длится этот стресс, тем больше организм мобилизует свои ресурсы. Основную часть энергии он направляет на обеспечение жизненно важных функций. И если в результате недельного тотального дефицита калорий удалось избавиться от нескольких килограммов, при возвращении к обычному режиму питания они быстро "нарастут" снова.

Организм начнет запасать энергию на всякий случай в виде жировых клеток. Чем чаще будут повторяться диеты, тем больше он будет делать стратегических запасов. Лучше перейти на сбалансированное питание.

5. Пренебрежение физической нагрузкой

Диеты не сделают тело подтянутым. Это под силу только регулярным занятиям спорта. Наиболее эффективными для похудения прогулки пешком или на велосипеде на свежем воздухе, плавание, бег, прыжки на скакалке, ходьба на лыжах. Хотя бы 30 мин в день 3-4 раза в неделю.

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09
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