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5 продуктов, которые уничтожают зубы

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5 продуктов, которые уничтожают зубы
Зубам вредят консервированные продукты и пища с высоким содержанием кислот. Фото: Про зуби

Обычно для сохранения зубов советуют есть меньше сладостей и ограничить употребление газированных напитков. Однако вредят эмали не только они.

Привычные гарниры и фрукты тоже могут повлиять на состояние зубов, пишет "Ukrhealth".

Паста. В ее приготовлении часто используют консервированный томатный соус. Он содержит вредную для зубов кислоту. Вместо него лучше использовать натуральный соус или оливковое масло.

Попкорн. Он способен наносить микротравмы эмали. Также - часто засстревает в зубах. Поэтому не стоит злоупотреблять такими лакомствами в кинотеатрах.

Лед. Если его разжевывать - подобно попкорну может травмировать зубы.

Цитрусовые. Особую опасность представляют сок лимона и грейпфрута. Ежедневное употребление этих продуктов способно привести к проблемам в ротовой полости.

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Консервы. Все они имеют повышенную кислотность, поэтому негативно влияют на зубы.

Для здоровья полости рта стоматологи рекомендуют пользоваться только качественными пастами, но и зубной нитью. Поскольку проблемы с зубами начинаются в промежутках между ними. Лучше, чем нить, вычищают зубы ершики. Похожие на небольшие щетки от туши для ресниц. После каждого использования их моют горячей водой.

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