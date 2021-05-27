5 ежедневных привычек, которые мешают продуктивности

Автор: https://kurs.com.ua/ Зависимость от гаджетов мешает проуктивности

Быть всегда продуктивным – крайне сложная задача. Человеческий мозг не настроен круглосуточно генерировать и воплощать все, что нам диктуют тренды. Часто мы ловим себя на мысли, что живем как белка в колесе, но ничего не успеваем – реальный КПД не соответствует желаемому, а мотивация постепенно угасает.

Психолог Марина Журбенко рассказала, какие 5 привычек мешают продуктивности.

1. Постоянно куда-то бежать: нет движения – нет результата

Вы не можете остановиться и подумать, потому что думаете, что это помешает вам достичь лучших результатов. Прежде чем что-то делать, составьте план действий. Выделите 10 минут в начале дня или в конце, чтобы посмотреть на выполнение своего ежедневного плана.

2. Работать без перерывов и отдыха

Во время работы крайне важно делать перерывы и покидать рабочее место хотя бы на 10 минут, выходить из кабинета, двигаться и т. д. А вечером обязательно переключайтесь с рабочих вопросов на личные, чтобы отдохнуть.

3. Делать все и сразу: мультитаскинг – ваше все

Многозадачность привыкла собирать все трофеи и похвалы. Молодые мамочки приходят в восторг, когда им говорят: "И как ты все это успеваешь?", а для предпринимателей это оценка их успеха. Однако именно она способна максимально рассредоточить, и в итоге мы не сделаем ни одного дела качественно. Выключайте телефон, всплывающие окна электронной почты, SMS и прочие отвлекающие вас приложения.

4. Выполнять все задачи идеально: перфекционизм в действии

Как правило, перфекционизм родом из детства, когда учителя и родители обесценивали наши четверки и говорили: "Мог бы и лучше, если бы постарался усерднее". Освободитесь от мании совершенства. Разрешите себе не выполнять работу идеально на все 10 баллов.

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5. Зависеть от гаджетов и не выпускать телефон из рук

ТВ-зависимость, скроллинг, спам в электронном ящике, телефоне, соцсетях. Здесь и так все очевидно, но стоит напомнить: ограничивайте время для этих кровожадных поглотителей вашего времени и внимания. Ставьте таймеры приложений, учитесь не забивать голову ненужной информацией.

Медики назвали привычки, которые могут привести к необратимым последствиям, передает FaceNews.ua. Среди них чтение и просмотр видео в транспорте Чаще всего люди используют время в транспорте, чтобы почитать книгу или посмотреть видео на гаджете. Однако такая привычка может стоить нам зрения, так как в движущемся транспорте невозможно зафиксировать экран гаджета на строго определенном расстоянии от глаз. Кроме того, систематические движения вверх-вниз создают сильную физическую нагрузку на шею и напрягают глазные мышцы.