4 правила питания во время беременности

Беременной не нужно есть за двоих. Фото: из открытых источников

Здоровье надо беречь, начиная с тарелки. Предлагаем вашему вниманию 4 правила, которые помогут полезно питаться в период беременности.

Придерживайтесь дробного питания

Чаще всего - это три основных приема пищи и 2-3 перекуса. Соответственно, не переедаете и не ходите голодной. Но помните о правилах пищевой пирамиды: в рационе должны быть овощи, злаки, рыба, мясо, кисломолочные продукты.

Углеводы стоит есть до обеда, после обеда - белковую пищу и поддерживать водный баланс организма.

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Не ешьте за двух или трех

Такая привычка приведет к проблемам со здоровьем и она неоправданна - вы едите для себя, а ребенок получает все питательные вещества, которые ему нужны, в любом случае.

Придерживайтесь здорового питания

Лакомство с ароматизаторами, усилителями вкуса, красителями негативно влияют на поджелудочную. Они проходят плацентарный барьер и в микродозах попадают к вашему ребенку.

Не заедайте страхи

Когда женщина готовится к родам часто ей не дают покоя страхи. Беременная начинает заедать это вкусненьким. Но лучше ходить на курсы для беременных и проговаривать все страхи со специалистами.

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