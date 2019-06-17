4 правила питания во время беременности

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Просмотров: 1296
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1026
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 225
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 270
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
22 Просмотров: 6903
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 333
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 477
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1809
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3492
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3366
Фото
Все фото
5
4
13
6
5
Смертельные пытки: женщина рассказала, почему избавилась от силиконовой груди
Смертельные пытки: женщина рассказала, почему избавилась от силиконовой груди
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Заново научился ходить: показали подростка, которому уникальным способом спасли ногу
Заново научился ходить: показали подростка, которому уникальным способом спасли ногу
2 в 1: девочка родилась с близнецом в животе
2 в 1: девочка родилась с близнецом в животе
Видео
Все видео
Как охладить комнату без кондиционера
Как охладить комнату без кондиционера
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1854
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3069
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5373
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
16 июня 2019
Просмотров: 828
Ідеальний Мушкетик
Двічі він пригощав домашнім вином. Із ічнянських вишень, яке поставляв йому друг щороку. – Ви такого не спробуєте і в Парижі, – ...
вторник, 18 июня 2019 03:28

4 правила питания во время беременности

  Комментировать
4 правила питания во время беременности
Беременной не нужно есть за двоих. Фото: из открытых источников

Здоровье надо беречь, начиная с тарелки. Предлагаем вашему вниманию 4 правила, которые помогут полезно питаться в период беременности.

Придерживайтесь дробного питания

Чаще всего - это три основных приема пищи и 2-3 перекуса. Соответственно, не переедаете и не ходите голодной. Но помните о правилах пищевой пирамиды: в рационе должны быть овощи, злаки, рыба, мясо, кисломолочные продукты.

Углеводы стоит есть до обеда, после обеда - белковую пищу и поддерживать водный баланс организма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что нельзя есть, когда хотите правильно питаться

Не ешьте за двух или трех

Такая привычка приведет к проблемам со здоровьем и она неоправданна - вы едите для себя, а ребенок получает все питательные вещества, которые ему нужны, в любом случае.

Придерживайтесь здорового питания

Лакомство с ароматизаторами, усилителями вкуса, красителями негативно влияют на поджелудочную. Они проходят плацентарный барьер и в микродозах попадают к вашему ребенку.

Не заедайте страхи

Когда женщина готовится к родам часто ей не дают покоя страхи. Беременная начинает заедать это вкусненьким. Но лучше ходить на курсы для беременных и проговаривать все страхи со специалистами.

Лето может стать настоящим испытанием не только для вашего организма, но и для помещений, где приходится бороться с последствиями жары. Несколько действенных советов, как охладить помещение в летний зной, если у вас нет кондиционера.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «4 правила питания во время беременности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: полиция выяснила новые детали
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: полиция выяснила новые детали 1 Просмотров: 28063
Грозы, град, шквалы: в Украине будет ураган
Грозы, град, шквалы: в Украине будет ураган Просмотров: 26569
&quot;Видишь егеря? А он есть&quot; - показали тренировки одной из самых секретных бригад ВСУ
"Видишь егеря? А он есть" - показали тренировки одной из самых секретных бригад ВСУ
7
 1 Просмотров: 19567
&quot;Все купаются просто&quot;: в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
"Все купаются просто": в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
6
 1 Просмотров: 12583
Зеленский прилетел в Париж
Зеленский прилетел в Париж
4
 2 Просмотров: 9801
Здоровье
Как избавиться от неприятного запаха обуви
Как избавиться от неприятного запаха обуви Просмотров: 81
Каких болезней можно избежать, занимаясь сексом
Каких болезней можно избежать, занимаясь сексом 1 Просмотров: 2619
Озвучили главные угрозы пляжного отдыха
Озвучили главные угрозы пляжного отдыха 1 Просмотров: 1341
Супрун рассказала, как пережить жару
Супрун рассказала, как пережить жару Просмотров: 2187
Что нельзя есть, когда хотите правильно питаться
Что нельзя есть, когда хотите правильно питаться Просмотров: 2160
Больше всего комментируют
9
Глава АП подтвердил, что Зеленский переедет с Банковой
7
Олигархи формируют правила, по которым будет жить страна - Кухта
3
"Борцы с нацизмом" и "оппоблоковци": Майкл Щур показал кандидатов партии Зеленского
3
В Раду идет гражданин РФ - активист
3
Зеленский в Париже говорил о Донбассе
Голосов: 788
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua