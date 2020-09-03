33 года назад впервые в мире успешно разъединили сиамских близнецов

В среднем после операций по разделению выживает только каждый четвертый ребенок. Фото:pexels.com

Впервые уникальную операцию по разделению сиамских близнецов успешно провели в Балтиморе, США. 6 сентября 1987 года семимесячным мальчикам из Германии подарили шанс на новую жизнь.

Операция длилась почти сутки. Доктор Бенджамин Соломон Карсон, который возглавив группу из 70 хирургов, сделал чудо. К тому моменту история не знала подобных случаев, когда сросшиеся близнецы могли по-новому взглянуть на мир. Как оказалось, нет ничего невозможного.

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В наше время такие операции не прекратились. Так, в Ватикане 5 июня 2020 медики успешно разделили сиамских близнецов из сросшимся черепом и кровеносными сосудами. 30 врачей и медсестер в течение 18 часов спасали жизни малюток. Это одна из самых редких форм срастания. Дети чувствуют себя хорошо и вполне здоровы.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, в Европе появлением на свет сиамских близнецов заканчиваются одни роды с 80 тысяч. В мире - одни роды с 60 тысяч.

Чаще всего рождаются девочки. Почти половина младенцев рождаются мертвыми. Около 70% таких близнецов умирают в течение первых месяцев жизни.

В роддоме Черновцов 28 сентября родились сиамские близнецы. Имели две головы, общее тело, по паре рук и ног. Врачи рассмотрели патологию на первом обследовании, но мать решила сохранить беременность.