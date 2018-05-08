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вторник, 08 мая 2018 23:28

3 легкие способы быстро снять усталость с ног

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3 легкие способы быстро снять усталость с ног
Усталость ног: 3 легкие способы, которые принесут облегчение Фото: bdzhola.com

Тяжесть ног в конце дня знакома каждой женщине. Дело не только в ношении обуви на каблуках, но и в проведении целого дня на ногах. В таких случаях даже отдых не всегда помогает.

Издание Cosmo сделало подборку способов, которые помогут побороть усталость ног

Разминка

Необходимо походить на носочках в течение 3 минут, затем перекатиться на пятки и походить так в течение того же периода времени. Тогда сделать круговые вращения стопами, по 10-15 раз в каждую сторону. После этого следует сесть или лечь, вытянуть ноги вперед и потянуть носки "на себя", зафиксироваться в этом положении в течение 10 секунд.

В конце лечь на диван. Ноги поднять вверху, оставаться в этом положении в течение 2-3 минут. Это упражнение направлено на отток крови от стоп.

Контрастные ванночки для ног

За 10 минут усталость с ног снимают контрастные ванночки. Один таз наполнить холодной водой, а другой - теплой. Необходимо сделать по 30 шагов. Чередовать ванночки необходимо не менее 10 раз.

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Можно также добавить морскую соль для быстрой регенерации кожи. Помогут снять усталость ванночки с хвойными экстрактами, держать ноги в таких ванночках нужно не менее 20 минут.

Самомассаж

Для снятия усталости помогает массаж мышц. Нанести питательный крем или масло на стопы. Размять их большими пальцами рук.

Если стресс продолжается постоянно, он начинает угрожать организма. К хроническому стрессу могут приводить перегрузки на работе, проблемы в семье или другие регулярные проблемы.

Советами по борьбе со стрессом на своей странице в Facebook поделилась в. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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