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пятница, 08 мая 2020 10:48

186 стран создали самое большое гуманитарное движение

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186 стран создали самое большое гуманитарное движение
Анри Дюнан основал гуманитарный движение помощи после того, как стал свидетелем битвы в итальянском городе Сольферино. Фото:.swissinfo.ch

8 мая в отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Эту дату выбрали в честь дня рождения основателя Международного движения Анри Дюнана.

В состав международного гуманитарного движения входит около 97 млн добровольцев. Ежегодно они помогают 160 млн людей, независимо от расы и вероисповедания. Представители 186 стран объединились, чтобы оказывать помощь пострадавшим от стихийных и экологических катастроф, помогать малозащищенным категориям населения, развивать волонтерское движение, поддерживать национальные общества в реализации программ по предотвращению инфекционных и опасных болезней.

История создания движения достигает середины XIX века, когда еще не было эффективной системы оказания помощи раненым солдатам. 1859 швейцарский бизнесмен Анри Дюнан в итальянском городе Сольферино стал свидетелем битвы, во время которой жертвами стали около 40 тыс военных. Раненым не предоставляли даже элементарной медицинской помощи. Это настолько поразило бизнесмена, он остался на несколько дней, чтобы ухаживать за пострадавшими. По возвращении домой он издал книгу "Воспоминания о Сольферино", начал отстаивать идею создания добровольных организации, которые бы помогали раненым во время войны. Призвал разработать международные договоры, гарантирующие безопасность медиков и больниц на поле боя. 1863 вместе с единомышленниками организовал в Женеве Международный комитет Красного Креста. А уже через год 12 стран и королевств подписали первую "Женевскую конвенцию" "Об улучшении положения раненых в полевых армиях".

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Символом движения стал красный крест на белом фоне. Его создали по аналогии к швейцарскому флагу, только изменили цвет. Красный Полумесяц появился во время русско-турецкой войны 1876-1878 годов. Османская империя начала использовать его вместо креста, поскольку тот был оскорбительным для мусульман.

В Украине Общество Красного Креста создали 18 апреля 1918. Тогда в стране свирепствовали эпидемии, а медиков и лекарств не хватало. Представители организации начали открывать пункты питания, противотуберкулезные и венерологические диспансеры. Создали станции по борьбе с малярией и дома для бездомных.

Европейская комиссия выделила € 13 млн для жителей Донбасса, пострадавших от военных действий вследствие российской агрессии. Гуманитарную помощь направлена через агентства ООН, неправительственные организации и Международный комитет Красного Креста

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Дата
08
мая

186 стран создали самое большое гуманитарное движение

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