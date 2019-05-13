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вторник, 14 мая 2019 05:20

Зубную щетку выбирают для десен

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- Зубы так расшатались, что думала делать вставные. Хорошо, что вовремя начала полоскать шиповником, - рассказывает 56-летняя Антонина Филимончик из города Бердичев Житомирской области. - Стала есть больше рыбы и вареных яиц. Врач сказал, что деснам нужен белок.

Смешивает по 20 г плодов шиповника, рябины, смородины черной. Добавляет по 10 г травы земляники лесной и крапивы двудомной. Берет 1,5 ст. л. смеси и заливает 300 мл кипятка. Кипятит 10 мин. на маленьком огне и снимает с плиты. Принимает по 1/2 стакана три раза в день после еды.

- Зубную щетку нужно заменять новой, когда та начинает напоминать елку. Тогда ворсины торчат в разные стороны, - говорит Игорь Шестаков, 36 лет, столичный стоматолог. - Лучше взять жесткую щетку и меньше ею тереть. Мягкая плохо вычищает налет и не массирует десны. А массаж нужен для лучшего кровообращения и защиты от болезней полости рта.

Менять пасты нужно каждые два месяца. Десны привыкают к составу пасты. И за два месяца добавки фтора или кальция не дают эффекта. Если из десен начинает идти кровь, то виновата не щетка. Причина в состоянии ротовой полости. Может быть воспаление десен. Снимается отваром мяты перечной или чабреца. Ложку травы следует запарить стаканом кипятка и полоскать.

- Важно после чистки зубов на ночь обработать рот ополаскивателем. Тогда остается меньше бактерий от остатков пищи. Ночью они самые активные и точат зубную эмаль.

Вечером следует съесть яблоко или морковку. Твердая пища счищает зубной налет.

- Чистить надо не только постоянные зубы, но и молочные. Это частая ошибка родителей. От такого безразличия дети потом годами не вылезают из кресла стоматолога. Необходимо сначала исправить уже испорченные зубы, а потом поддерживать нужное состояние. От такой шоковой терапии дети панически боятся стоматологов.

Чистить нужно даже первые зубы. Для них существуют специальные щетки - колпачки, которые родители надевают на палец.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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