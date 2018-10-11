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понедельник, 15 октября 2018 05:06

Запор снимает настойка рябины

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- Рябина вернула спокойствие и нормальный сон. А все потому, что избавилась от запора. Средство подсказала местный фельдшер, потому что таблетки не помогали. Видимо, организм привык к ним, - рассказывает Надежда Остапчук, 57 лет, из поселка Ратное Волынской области.

- Делаю сироп из рябины. Он облегчает состояние и постепенно налаживает работу кишечника.

Засыпает ягоды сахаром и завязывает марлей. Ставит в теплое место на месяц.

- Дозы нет. Сахар просто должен покрыть ягоды. Затем отжимаю их и процеживаю сироп.

В жидкость добавляет водку - 25 мл на 0,5 л сиропа. Принимает ежедневно натощак по 50-100 мл.

- Рябина еще и предотвращает старение кожи. Делаю маски с ней пять лет. И вижу, что лицо выглядит свежее.

Натирает на мелкой терке среднюю морковку. Толчет в ступе ягоды из двух гроздей рябины. Смешивает все с 1 ч. л. меда и яичным желтком. Накладывает маску толстым слоем на лицо. Смывает через 20 мин. теплой водой и наносит питательный крем.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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