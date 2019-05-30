- Заложенный нос опасно греть вареными яйцами, мешочками с солью или песком. Набухшие воспаленные ткани и так переполнены жидкостью. При нагревании она расширяется, - говорит столичный отоларинголог Юрий Шестаков, 50 лет.

К врачу следует обратиться, если из носа течет более 10 дней, насморк часто повторяется. Сопровождается болью в горле или ухе, повышенной температурой.

- Надо найти причину появления этих симптомов, а не вслепую капать сосудосуживающее средство. У меня была пациентка, у которой из носа текло через зубную пломбу. Стоматолог пробил верхушку корня, который часто находится на дне носовой пазухи. Это и вызвало насморк.