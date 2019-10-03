Закалка уберегает от простуды

- Пришли холода, и я взялась закалять детей. Они у меня хиленькие, чуть что - кашляют, - рассказывает 38-летняя Маргарита Сушко из Луцка. - Неделю на ночь мочила им ноги холодной водой, затем стала купать в ванне комнатной температуры.

Методику женщине рассказал сосед.

- Он до снега купается и уже пять лет не болеет. Я не могу водить сыновей к реке, поэтому придумала экспресс-метод, - говорит.

- Чтобы дети не болели зимой, надо закалять их с начала осени, - объясняет столичный педиатр Дмитрий Ясковец, 50 лет. - Закаливание укрепляет иммунитет. Подготовленный ребенок если и подхватит инфекцию, то лишь немного посопливит. Дальше инфекция не пойдет. Надо постепенно приучать организм, чтобы он при охлаждении меньше отдавал тепла и больше производил своего.

Советует начинать процедуры с обтирания ног. Намочить полотенце в воде не ниже 33°C, отжать. Массажными движениями водить по коже до покраснения. Идти от пальцев вверх. Затем тереть руки от пальцев до плеч, а грудь и спину - от середины к бокам. Вытереться насухо. Раз в четыре дня температуру воды нужно снижать на 1°C. Для детей до 7 лет температуру воды можно снизить до +22° C, для школьников - до +18°C.

- Организм нужно тренировать контрастными ваннами - чередованием холодной и горячей воды. Например, когда ребенок смотрит телевизор, на минуту поставить его ноги в миску с водой 35 градусов. Затем во вторую, с прохладной - 32 градуса - на 50 секунд. Так ребенок должен поочередно четыре-пять раз погружать ноги в разные миски. Заканчивать процедуру следует холодной водой. После вытирания надеть теплые носки. Дважды в неделю температуру воды снижать и держать на 10 секунд дольше.

В закаливании важно не пропускать процедур, чтобы организм не выбился из графика.