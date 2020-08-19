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понедельник, 24 августа 2020 05:30

"Займитесь простатой, чтобы не было слишком поздно"

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- Устал терпеть боль при каждом походе в туалет, - рассказывает 57-летний Николай Федькив из Сум. - Перестал на ночь пить чай. Думал, это он провоцирует позывы к мочеиспусканию. Оказалось, что причина в воспалении простаты.

Нерегулярная половая жизнь, ослабленный иммунитет и хронические воспалительные процессы могут привести к развитию простатита. При нем предстательная железа отекает и давит на мочевой пузырь, вызывая чрезмерные позывы к мочеиспусканию. Болезнь сперва часто протекает бессимптомно.

- Многие мужчины стараются не замечать, что по несколько раз ночью бегают в туалет "по малой нужде". Часто не могут опорожниться до конца, - рассказывает травница Татьяна Павловна Радионова. - Пренебрежительное отношение к здоровью только ухудшает ситуацию. Чтобы как можно дольше оставаться в мужском строю, следите за простатой. Потому что если есть простатит, возникает затрудненное или учащенное, неполное, прерывистое мочеиспускание, боль в паху, в крестце. Со временем может добавиться опухоль - аденома, и возникнуть импотенция. Займитесь простатой немедленно, чтобы не было слишком поздно. Для борьбы с недугом рекомендую натуральный комплекс от простатита и аденомы: бальзам на целебных травах и кореньях для внутреннего применения и мазь в задний проход.

Эти средства Татьяна Павловна Радионова много лет готовит по старинной семейной рецептуре. Все составляющие натуральные, не вызывают зависимости и побочных действий.

- Комплекс дает хороший оздоровительный эффект, укрепляет организм. Целебные травы нормализуют работу простаты, налаживают мочеиспускания. А "Эликсир молодости для мужчин" восстанавливает половую функцию. При правильном и своевременном подходе вы победите простатит и снова "станете в строй".

Травяные средства Татьяна Павловна отправляет почтой по всей Украине.

Больше информации о натуральных травяных средствах для борьбы с демодекозом, простатитом, герпесом, псориазом, грибком, гайморитом, геморроем, парапроктитом, артрозом, остеомиелитом, трофическими язвами, рожистым воспалением, пролежнями, целлюлитом, лишним весом, старением кожи лица и шеи и многое другое можно найти на официальном сайте Татьяны Павловны Радионовой travnik.kharkiv.ua

0 (97) 925 73 97, 0 (66) 044 08 98.

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
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