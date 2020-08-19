"Займитесь простатой, чтобы не было слишком поздно"

- Устал терпеть боль при каждом походе в туалет, - рассказывает 57-летний Николай Федькив из Сум. - Перестал на ночь пить чай. Думал, это он провоцирует позывы к мочеиспусканию. Оказалось, что причина в воспалении простаты.

Нерегулярная половая жизнь, ослабленный иммунитет и хронические воспалительные процессы могут привести к развитию простатита. При нем предстательная железа отекает и давит на мочевой пузырь, вызывая чрезмерные позывы к мочеиспусканию. Болезнь сперва часто протекает бессимптомно.

- Многие мужчины стараются не замечать, что по несколько раз ночью бегают в туалет "по малой нужде". Часто не могут опорожниться до конца, - рассказывает травница Татьяна Павловна Радионова. - Пренебрежительное отношение к здоровью только ухудшает ситуацию. Чтобы как можно дольше оставаться в мужском строю, следите за простатой. Потому что если есть простатит, возникает затрудненное или учащенное, неполное, прерывистое мочеиспускание, боль в паху, в крестце. Со временем может добавиться опухоль - аденома, и возникнуть импотенция. Займитесь простатой немедленно, чтобы не было слишком поздно. Для борьбы с недугом рекомендую натуральный комплекс от простатита и аденомы: бальзам на целебных травах и кореньях для внутреннего применения и мазь в задний проход.

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- Комплекс дает хороший оздоровительный эффект, укрепляет организм. Целебные травы нормализуют работу простаты, налаживают мочеиспускания. А "Эликсир молодости для мужчин" восстанавливает половую функцию. При правильном и своевременном подходе вы победите простатит и снова "станете в строй".

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