Выпадение ресниц останавливает сырой картофель

- Меня замучил авитаминоз. Волосы выпадают и ресницы посыпались, - рассказывает 36-летняя Ульяна Мостовая из Харькова. - Косметолог сказал, что причина в стрессе и нарушении обмена веществ. Выписал список заморских витаминов, а помогла петрушка. Она еще и благодаря антиоксидантам устраняет мелкие морщины.

Моет пучок петрушки, режет и перемалывает в блендере до состояния кашицы. Наносит на закрытые веки и область вокруг глаз. Оставляет на 15-20 мин. и смывает теплой водой. Делает одну процедуру в неделю вечером.

Подобное действие имеет и жидкий витамин Е. Втирает его в ресницы каждый вечер ватным диском или щеточкой от старой туши для ресниц.

- Когда нет свежей зелени, спасет сырой картофель. Натрите картофелину на терке, отожмите жидкость и соедините кашицу с соком алоэ и свежим медом. Здесь нет точных пропорций. Смесь должна хорошо ложиться на глаза и не стекать. Выложите кашицу на сложенные в несколько слоев бинты. Положите на глаза и оставьте на 10 минут. Затем следует смыть теплой водой и сделать массаж век миндальным маслом. В завершение процедуры промойте глаза мятным настоем и сделайте массаж подушечками пальцев.

Для усиления действия масок делает травяной компресс из аптечных сборов. Заливает стаканом кипятка по 1 ст. л. цветов ромашки, василька и листьев мать-и-мачехи. Охлаждает до теплого состояния. Смачивает в этой жидкости ватные диски и накладывает на глаза. Держит компресс 15 мин. и вытирает влажной салфеткой.