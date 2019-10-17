Воспаление почек маскируется под простуду

- Заболело в спине, а ортопед только руками развел. Отправил к нефрологу. Думаю, при чем тут почки. Никогда с ними проблем не было, - рассказывает Юлия Исаенко, 40 лет, из Нежина Черниговской области. - Оказалось, что это воспаление.

Женщина сдала анализ мочи, крови и сделала УЗИ почек и мочевыводящих путей. Ей назначили антибиотики на три дня. Лекарства не помогали. Поэтому после анализов изменили препарат. Боль ослабла на второй день. Эти антибиотики пила неделю.

- Пиелонефрит или воспаление почек может маскироваться под простуду или грипп. Человек об этом не знает и принимает противовирусные препараты. Воспаление затихает на несколько недель, а потом начинается снова, - говорит Игорь Соловьев, 54 года, столичный нефролог. - Страдают сосуды, сердце, мозг и суставы. Ведь почки выводят из организма шлаки, лишние соли и жидкости.

Больной испытывает тянущие боли в пояснице, имеет частое мочеиспускание. Уменьшается количество мочи, в ней появляются пена и слизь. Человек вялый, у него болит голова. Температура повышается до 38 ° С, ее трудно сбить.

- Осенью почки часто воспаляются у любителей коротких курток и узких джинсов. От переохлаждения начинается цистит, воспаление перекидывается на почки. Узкие джинсы затрудняют кровообращение, это способствует быстрому распространению инфекции. Также под ударом люди с высоким давлением. В почке много сосудов. Чем дольше у человека повышенное давление, тем больше меняются их стенки.

Боль в пояснице может быть признаком радикулита, проблем с костями таза, гинекологических или урологических заболеваний. Заподозрить, что пострадали именно почки, поможет тест - врач стучит ладонью в области поясницы. Больной также должен сдать анализ мочи.

- Делают бакпосев для определения возбудителя инфекции. Его результаты приходят на четвертый день. В это время пациента нельзя оставить без лечения, потому что воспаление усилится и появятся гнойнички. Поэтому назначают антибиотики, эффективность которых проверена.

Если человек ранее принимала этот препарат, бактерии стали устойчивыми к его действию. Поэтому после получения результатов врач назначает другой.

- Полезен также клюквенный морс. Надо перетереть ягоды с сахаром, залить кипяченой водой и пить в течение дня.