Воспаление почек маскируется под простуду

 
Ексклюзивы
1/5
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 34056
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 900
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1710
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2862
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2232
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2826
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3123
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1557
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4788
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2817
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
&quot;Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию&quot;
"Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию"
Анальные трещины лечат только с проктологом
Анальные трещины лечат только с проктологом
&quot;Только травы полностью уничтожили мой геморрой&quot;
"Только травы полностью уничтожили мой геморрой"
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4527
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7209
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1701
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 882
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
20 октября 2019
Просмотров: 405
Свої
– Як давно не була в радянській конторі, – кажу, й усі в черзі сміються. Ми в міграційній службі, щоб отримати нові паспорти. Вже ...
понедельник, 21 октября 2019 06:56

Воспаление почек маскируется под простуду

  Комментировать
 

- Заболело в спине, а ортопед только руками развел. Отправил к нефрологу. Думаю, при чем тут почки. Никогда с ними проблем не было, - рассказывает Юлия Исаенко, 40 лет, из Нежина Черниговской области. - Оказалось, что это воспаление.

Женщина сдала анализ мочи, крови и сделала УЗИ почек и мочевыводящих путей. Ей назначили антибиотики на три дня. Лекарства не помогали. Поэтому после анализов изменили препарат. Боль ослабла на второй день. Эти антибиотики пила неделю.

- Пиелонефрит или воспаление почек может маскироваться под простуду или грипп. Человек об этом не знает и принимает противовирусные препараты. Воспаление затихает на несколько недель, а потом начинается снова, - говорит Игорь Соловьев, 54 года, столичный нефролог. - Страдают сосуды, сердце, мозг и суставы. Ведь почки выводят из организма шлаки, лишние соли и жидкости.

Больной испытывает тянущие боли в пояснице, имеет частое мочеиспускание. Уменьшается количество мочи, в ней появляются пена и слизь. Человек вялый, у него болит голова. Температура повышается до 38 ° С, ее трудно сбить.

- Осенью почки часто воспаляются у любителей коротких курток и узких джинсов. От переохлаждения начинается цистит, воспаление перекидывается на почки. Узкие джинсы затрудняют кровообращение, это способствует быстрому распространению инфекции. Также под ударом люди с высоким давлением. В почке много сосудов. Чем дольше у человека повышенное давление, тем больше меняются их стенки.

Боль в пояснице может быть признаком радикулита, проблем с костями таза, гинекологических или урологических заболеваний. Заподозрить, что пострадали именно почки, поможет тест - врач стучит ладонью в области поясницы. Больной также должен сдать анализ мочи.

- Делают бакпосев для определения возбудителя инфекции. Его результаты приходят на четвертый день. В это время пациента нельзя оставить без лечения, потому что воспаление усилится и появятся гнойнички. Поэтому назначают антибиотики, эффективность которых проверена.

Если человек ранее принимала этот препарат, бактерии стали устойчивыми к его действию. Поэтому после получения результатов врач назначает другой.

- Полезен также клюквенный морс. Надо перетереть ягоды с сахаром, залить кипяченой водой и пить в течение дня.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Воспаление почек маскируется под простуду». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В Киеве погибла блогерша
В Киеве погибла блогерша
5
 Просмотров: 27346
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
5
 Просмотров: 27253
Пропавшую 44-летнюю киевлянку нашли убитой
Пропавшую 44-летнюю киевлянку нашли убитой Просмотров: 25839
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам Просмотров: 17604
В океане нашли огромный кокон
В океане нашли огромный кокон
 Просмотров: 13842
Здоровье
Врожденную катаракту оперируют в шесть месяцев
Врожденную катаракту оперируют в шесть месяцев Просмотров: 9
Брызги извести летят во все стороны и обжигают глаза
Брызги извести летят во все стороны и обжигают глаза Просмотров: 27
Спреи от насморка вредят слизистой
Спреи от насморка вредят слизистой
Вегето-сосудистая дистония возникает от нервного перенапряжения
Вегето-сосудистая дистония возникает от нервного перенапряжения Просмотров: 261
Больным артрозом поможет процедура ортоплазма
Больным артрозом поможет процедура ортоплазма Просмотров: 864
Больше всего комментируют
24
Богдан и Кучма согласовали формулу Штайнмайера еще в июле - СМИ
6
Появилось видео с Луценко в Лондоне
5
"Слуга народа" Бужанский хочет отменить закон о люстрации
2
"РФ ничего не будет за" Керченский кризис "- Бабин
2
Коломойский об Арахамие: "На воре шапка горит!"
Голосов: 5636
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua