Витамины лучше усваиваются из пищи

- Для защиты от гриппа и коронавируса подсела на витамин D. Он стимулирует иммунитет, - рассказывает Марина Сухорукова, 32 года, из Житомира. - Купила препарат с дозировкой 5000 единиц. Принимаю каждое утро.

- Профилактическая доза составляет 2000 единиц витамина D в день. Больше нужен при рахите (болезнь, при которой нарушается развитие скелета. - ГПУ). Препарат должен назначить врач, учитывая состояние сосудов и наследственность, - говорит Иван Смирнов, 47 лет, харьковский терапевт.

Витамин D вырабатывается в организме под действием солнца. Осенью его меньше, поэтому труднее контролировать уровень кальция и фосфата для здоровья костей и зубов. Но самостоятельно назначать себе витамины нельзя. Из еды усваиваются эффективнее, чем из добавок. При этом вероятность гипервитаминоза меньше. Витамина D много в жирной рыбе, красном мясе, печени и желтке.

- При его передозировке возрастает содержание кальция в крови, кишечнике и желудке. Это приводит к нарушению работы этих органов и сосудистых тромбозов. Постепенно может перерасти в желудочно-кишечное кровотечение, - продолжает Иван Смирнов. - Часто самовольно принимают кальций. Он нужен, чтобы скелет был крепкий и мышцы сокращались. Помогает сосудам перемещать кровь. Его избыток может вызвать боль в животе и голове, привести к смертельно опасным состояниям.

Рекомендуемое количество кальция для взрослых - 1 г в сутки, подросткам - 1,3 г. Лучшим источником кальция является йогурт, сметана, сыр и сгущенное молоко. 100 г мака или кунжута покрывают суточную потребность в микроэлементах у взрослого. Также его много в грецких орехах, арахисе, кураге, изюме, семенах подсолнечника, тыквы, яблоках и апельсинах.

- Принимать витамины для профилактики не стоит. Это касается и комплексных препаратов. Ученые не доказали, что они полезны, - говорит Анастасия Галецкая, 31 год, столичный эндокринолог. - Лучше регулярно гулять, есть овощи, сдавать анализы.

Для укрепления иммунитета нужно питаться разнообразно. Полезно употреблять сало, масло и орехи. Тогда слизистая оболочка носа будет меньше пересыхать, что затруднит проникновение вируса. Для синтеза антител и нормальной работы иммунитета нужен белок. Он в мясе, рыбе, сыре и яйцах. Их лучше готовить всмятку. В жидком желтке много лецитина, который защищает печень.

- Чаще ешьте морскую капусту. Содержит природный антисептик - йод. Можно принимать добавки с йодом для профилактики вирусных инфекций. Мед и чеснок разжижают кровь, уменьшает воспаление в сосудах. В сутки - не более двух зубчиков чеснока. Когда болит воспаленное горло, поможет кокосовое масло. Ее надо рассасывать.

Тыквенные семечки богаты цинком. Он стимулирует выработку клеток иммунитета. 30 г семян покрывает 70% суточной потребности организма. Содержат этот микроэлемент баранина, свинина, говядина, печень и птица. Для профилактики можно принимать по 22 мг цинка ежедневно в течение зимы.