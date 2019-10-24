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Вирусную простуду не лечат антибиотиками

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- Как только похолодало, сильно простудилась, - рассказывает 32-летняя Надежда Григорьева из Днипра. - Сначала из носа текло, как из крана. Затем заложило так, что дышать не могла. Доходилась дол кашля и страшной головной боли. Когда начало еще температуру гнать, пошла к врачу. Оказалось, у меня уже был гайморит.

- Вирусная простуда проходит в среднем за неделю. Если же человеку становится хуже, значит присоединилась бактериальная инфекция, - говорит столичный семейный врач Ирина Потапенко, 45 лет. - Появляется сильный грудной кашель. Чувствуется боль и давление в области глаз, лба и щек. Выделения из носа приобретают желтоватый или зеленый цвет. Температура повышается до 38 градусов и выше. В большинстве случаев симптомы инфекции очевидны. Однако иногда бывают и размыты. Тогда направляем больного на анализы. По результатам назначаем лечение.

Против вирусной простуды применяют препараты интерферона - белка, защищающего организм от вирусов. Препятствуют их размножению и не дают проникнуть в здоровые клетки. Такие медикаменты будут эффективны в первые дни.

- Антибиотики при обычной простуде принимать нет смысла. Потому что вирусы на эти препараты не реагируют. Только получите дисбактериоз кишечника. Если к вирусной простуде присоединилась бактериальная инфекция, антибиотики нужны обязательно. Чаще всего - амоксициллин с клавулоновою кислотой.

Применяют также препараты местного действия с антибактериальным эффектом. При синусите - капли в нос, тонзиллите - спреи для горла. При отите - ушные капли. Также существуют альтернативные методы лечения.

Автор: Алена ДРИГВАЛЬ
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