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среда, 19 июня 2019 06:25

В жару нельзя пить ледяную воду

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- В жаркие дни не стоит выходить на улицу между 11:00 и 16:00. Если возможности остаться дома нет, следует передвигаться в тени деревьев. Иначе можно легко получить тепловой или солнечный удар. Тогда возможен гипертонический криз, спазм сосудов мозга, нарушение ритма сердца. Все эти состояния угрожают жизни, - говорит семейный врач 44-летняя Елена Сидоренко из Киева.

Выходить на улицу лучше в легкой, свободной одежде светлых цветов. Желательно из натуральных тканей и с длинным рукавом. Прихватить надо шляпу и очки.

- Открытую кожу необходимо защитить от солнца, потому что из-за загара организм начинает хуже охлаждаться и быстрее обезвоживается. Поэтому перед выходом желательно намазаться солнцезащитным кремом. На нем должна быть пометка SPF не менее 30.

На улицу надо взять с собой бутылку несладкой воды. Пить, не дожидаясь, когда появится жажда. Вода должна быть комнатной температуры или слегка прохладная. Ледяную употреблять нельзя, так как вызывает судороги желудка и не насыщает организм влагой.

- Пить следует понемногу с небольшими интервалами. В среднем 2,5 литра, но суточная норма для каждого своя. Лучше брать негазированную воду. Чередовать ее можно с компотом, морсом, холодным зеленым чаем с лимоном.

Нельзя в жару пить алкоголь, энергетики, напитки с кофеином и большим количеством сахара. Из-за них человек теряет жидкость. Желательно не есть горячей и жирной пищи: она перегревает организм.

- Освежиться помогут холодные бутылки или смоченный водой платок. Их надо приложить к шее и в подмышки. В этих участках тела проходят крупные кровеносные сосуды. Если приложить к ним холод, удастся снизить температуру крови, поступающей к мозгу.

Лицо и шею сбрызгивают минеральной водой. Надо оставить бутылку открытой на ночь, чтобы вышел газ. Затем перелить в емкость с пульверизатором и сбрызгивать тело.

Автор: Алена ДРЫГВАЛЬ
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