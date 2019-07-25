В Черкасском медицинском центре "Оксарат Медикал" работает единственный в области швейцарский аппарат для ударно-волновой терапии. С его помощью лечат травматологические, неврологические, урологические, стоматологические и другие болезни. За три года в клинике "Оксарат Медикал" вылечили около 3 тыс. пациентов.

— Часто приходят с пяточной шпорой, всеми видами артрозов суставов, остеохондрозом, трофическими язвами и простатитом, хотя лечим и другие заболевания, — говорит ортопед-травматолог высшей категории 30-летний Заур Гасимов. — Когда мы видим, что лечение не поможет пациенту, мы его не берем. Если взялись лечить, то более чем в 90 процентов случаев гарантируем позитивный результат. Когда состояние больного тяжелое, объясняем, какие понадобятся дополнительные виды лечения. Пытаемся помочь и пациентам с неизлечимыми заболеваниями, облегчить их состояние и устранить боль. Например, при артрозе третьей степени, которая переходит в четвертый.

Аппарат противопоказан при раковых опухолях, которые находятся в зоне действия ударно-волновой терапии. Нельзя применять людям с нарушениями свертывания крови и беременным.

Аппарат не вреден. Его применяют в профилактических целях для укрепления костей в стоматологии, травматологии и в косметологии для борьбы с целлюлитом и морщинами

— Ударно-волновая терапия — это самостоятельный метод лечения. Чаще всего достаточно только ее, дополнительных медикаментов не нужно, — продолжает Заур Шахидович. — Его уникальность еще в том, что в зоне действия аппарата начинают прорастать новые капилляры. Через четыре сеанса кровообращение возобновляется за счет прорастания новых мелких сосудов. Волна проходит глубоко в толщу ткани. Мы имеем специальные средства для широкого диапазона проникновения.

Стоимость одного сеанса ударно-волновой терапии составляет от 320 грн и выше. За консультацию нужно заплатить только раз — 200 грн.

— Я довольна качеством и стоимостью услуг. Обслуживание хорошее, — говорит 68-летняя Галина Кобыляцкая, пациентка заведения. — Врач даже звонит по телефону домой, спрашивает о состоянии здоровье. И мы звоним в любое время, всегда отвечают. Довольна и лечением, и обслуживанием. Врач на уступки идет, всегда очень внимательно ко мне относится. На сеансе не больно, но у меня открытая рана, потому чувствуются дискомфорт и пощипывание. Если сравнить с лечением в больнице, то здесь все нормально переношу.

Женщина пришла в центр лечить выпуклую язву на ноге. Раньше обращалась за помощью в больницу, но безрезультатно.

— На ноге язва выросла размером с детскую ладонь. После первого сеанса боли исчезли. А уже где-то на третьем почувствовала, что рана уменьшилась и стала одного уровня с кожей. Сегодня вышла с седьмого сеанса. Врач сказал приехать еще через неделю. Может, в последний раз, глядя по ситуации. Рана приобретает розовый оттенок, вижу, что заживает. Очень благодарна врачу и заведению. Теперь советую всем знакомым.

Записаться на консультацию можно по адресу:

г. Черкассы, ул. Вячеслава Чорновола, 1

(Поликлиника №2, 1-й этаж)

Тел.: (096) 477 00 99, (063) 477 00 99

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