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понедельник, 02 сентября 2019 00:26

"Уже 15 лет я живу полноценной жизнью без сколиоза"

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- О своем диагнозе "сколиоз" узнала в семилетнем возрасте. С тех пор начались годы замкнутости и издевательств одноклассников. Сколиоз прогрессировал, и уже в тринадцать я имела четвертую стадию, а именно 61 градус искривления. Никакие массажи и корсеты не помогали. Становилось только хуже, - рассказывает 34-летняя Алла Велетень из Киевщины.

- Сколиоз внес свои коррективы в мою жизнь. Я стала замкнутой, закомплексованной, нелюдимой. Травля сверстников продолжалось. Это была не жизнь, а испытания. Но я окончила школу, потом техникум. В 19 лет начала готовить себя к инвалидности. Но однажды мама купила газету со статьей о лечении сколиоза в Международном центре нейрохирургии. У меня появилась надежда снова стать прямой. В центре сказали, что нужна операция, и я согласилась.

Операцию девушке сделали в 2005 году. Продолжалась 8 часов. Спину выровняли.

- В 20 лет у меня началась новая жизнь. Сначала было сложно: первые месяцы болела спина, чувствовалась конструкция, тянуло ногу. Я терпела, потому что очень хотела иметь ровную спину и полноценную жизнь. После того, как конструкция полностью прижилась, боль прошла.

Реабилитация длилась два года.

- Вот уже 15 лет я живу полноценной жизнью без сколиоза, даже не вспоминаю о нем. Напоминает только шрам, и он - моя гордость. В 30 я забеременела. Беременность протекала замечательно. Примерно на седьмом месяце начала болеть спина. Но можно было терпеть. На 38-й неделе беременности из-за показаний было принято решение сделать кесарево сечение. Все прошло хорошо.

Консультации в Международном центре нейрохирургии происходят по живой очереди.

Центральная клиника, г. Киев, ул. Липская, 11, 2-й этаж. Тел.: 0 (44) 592 90 79, 592 68 78
м. Стрый, Львовская область. Стрыйская центральная районная больница, ул. Ольги Басараб, 15, 7-й этаж. Тел. 0 (67) 891 00 00
м. Кременчуг, Полтавская область. Кременчугская первая городская больница, ул. Овксентия Богаевского, 60/1. Тел. 0 (99) 309 20 21
Лиц. АВ №554809 от 20.09.2010 года

Автор: Алена ДРЫГВАЛЬ
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