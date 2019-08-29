- О своем диагнозе "сколиоз" узнала в семилетнем возрасте. С тех пор начались годы замкнутости и издевательств одноклассников. Сколиоз прогрессировал, и уже в тринадцать я имела четвертую стадию, а именно 61 градус искривления. Никакие массажи и корсеты не помогали. Становилось только хуже, - рассказывает 34-летняя Алла Велетень из Киевщины.

- Сколиоз внес свои коррективы в мою жизнь. Я стала замкнутой, закомплексованной, нелюдимой. Травля сверстников продолжалось. Это была не жизнь, а испытания. Но я окончила школу, потом техникум. В 19 лет начала готовить себя к инвалидности. Но однажды мама купила газету со статьей о лечении сколиоза в Международном центре нейрохирургии. У меня появилась надежда снова стать прямой. В центре сказали, что нужна операция, и я согласилась.

Операцию девушке сделали в 2005 году. Продолжалась 8 часов. Спину выровняли.

- В 20 лет у меня началась новая жизнь. Сначала было сложно: первые месяцы болела спина, чувствовалась конструкция, тянуло ногу. Я терпела, потому что очень хотела иметь ровную спину и полноценную жизнь. После того, как конструкция полностью прижилась, боль прошла.

Реабилитация длилась два года.

- Вот уже 15 лет я живу полноценной жизнью без сколиоза, даже не вспоминаю о нем. Напоминает только шрам, и он - моя гордость. В 30 я забеременела. Беременность протекала замечательно. Примерно на седьмом месяце начала болеть спина. Но можно было терпеть. На 38-й неделе беременности из-за показаний было принято решение сделать кесарево сечение. Все прошло хорошо.

Консультации в Международном центре нейрохирургии происходят по живой очереди.

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