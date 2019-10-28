Украинский нейрохирург спас пенсионера на трансатлантическом рейсе

— Три недели тому назад на трансатлантическом рейсе из Германии в Америку объявляют: "Нужен врач для оказания помощи больному", — рассказывает Игорь Курилец, директор Международного центра нейрохирургии. — На голову пассажиру упал чемодан. Мужчине 72 года. Получил черепно-мозговую травму.

На вызов вызвался один из врачей Международного центра нейрохирургии. Он осмотрел потерпевшего.

- У мужчины болела голова, началась рвота, резко повысилось давление, - продолжает Курилец. — Встал вопрос: самолет садится в Ирландии, над которой как раз пролетал, или возвращается в Германию или летит дальше в Нью-Йорк? А это более семи часов. Экипаж был удивлен ситуацией. Неоправданная посадка — очень дорогая. Но рисковать жизнью пассажира компания тоже не могла. Ответственность взял на себя наш нейрохирург. Вызвался ухаживать за пострадавшим на протяжении всего долгого рейса. Каждый час докладывать о его состоянии.

Благодаря умелым действиям врача, пассажир благополучно долетел до Нью-Йорка.

— За помощь врачу подарили часы, — говорит Курилец. - Конечно, обходились как с вип-пассажиром. Представители компании рассказали, что когда ищут врача в подобных случаях, редко кто вызывается помочь. Поэтому можно гордиться, что этот врач — один из нас.

Консультации в Международном центре нейрохирургии проходят в порядке живой очереди.

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Лиц. АВ №554809 от 20.09.2010 года