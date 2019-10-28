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вторник, 29 октября 2019 05:46

Украинский нейрохирург спас пенсионера на трансатлантическом рейсе

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— Три недели тому назад на трансатлантическом рейсе из Германии в Америку объявляют: "Нужен врач для оказания помощи больному", — рассказывает Игорь Курилец, директор Международного центра нейрохирургии. — На голову пассажиру упал чемодан. Мужчине 72 года. Получил черепно-мозговую травму.

На вызов вызвался один из врачей Международного центра нейрохирургии. Он осмотрел потерпевшего.

- У мужчины болела голова, началась рвота, резко повысилось давление, - продолжает Курилец. — Встал вопрос: самолет садится в Ирландии, над которой как раз пролетал, или возвращается в Германию или летит дальше в Нью-Йорк? А это более семи часов. Экипаж был удивлен ситуацией. Неоправданная посадка — очень дорогая. Но рисковать жизнью пассажира компания тоже не могла. Ответственность взял на себя наш нейрохирург. Вызвался ухаживать за пострадавшим на протяжении всего долгого рейса. Каждый час докладывать о его состоянии.

Благодаря умелым действиям врача, пассажир благополучно долетел до Нью-Йорка.

— За помощь врачу подарили часы, — говорит Курилец. - Конечно, обходились как с вип-пассажиром. Представители компании рассказали, что когда ищут врача в подобных случаях, редко кто вызывается помочь. Поэтому можно гордиться, что этот врач — один из нас.

Консультации в Международном центре нейрохирургии проходят в порядке живой очереди.

Центральная клиника, г.Киев, ул.Липская, 11, 2-й этаж.

Тел.: 0(44) 592 90 79, 592 68 78

г.Стрый, Львовская область. Стрыйская центральная районная больница, ул. Ольги Басараб, 15, 7-й этаж.

Тел. 0(67) 891 00 00

г.Кременчуг, Полтавская область. Кременчугская первая городская больница, ул. Овксентия Богаевского, 60/1.

Тел. 0(99) 309 20 21

Лиц. АВ №554809 от 20.09.2010 года

Автор: Таиса ОЛИЙНЫК
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29
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