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понедельник, 23 декабря 2019 05:35

Травяные средства снимают воспаление простаты и восстанавливают потенцию

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- После развода - запил, - говорит 53-летний Олег Мартынюк из города Чугуев Харьковской области. - Дальше начало подводить здоровье. Из-за боли в паху и яичках в постели стал бессилен. Мучили частые позывы в туалет. Когда наконец взял себя в руки, врачи диагностировали хронический простатит. Избавился от болезни травяными средствами Татьяны Павловны Радионовой.

Простатитом называют воспаление предстательной железы. Им болеют половина мужчин после 40 лет и не только. Практически у всех недуг переходит в хроническую форму.

- Из-за воспаления предстательная железа увеличивается и давит на мочевой пузырь, - говорит травница Татьяна Павловна Радионова. - Возникают частые позывы в туалет. Нередко это сопровождается болью. Сначала она слабая, со временем становится интенсивной и ноющей. Может распространяться на промежность, отдавать в пояснице. Состояние мужчины становится тяжелым.

Простатит часто сопровождается аденомой предстательной железы.

- Это доброкачественная опухоль, которая не дает метастазов. Однако пренебрегать ею нельзя. Малоподвижный образ жизни, нарушение работы кишечника, злоупотребление спиртными напитками и стрессы усиливают развитие болезни.

Для профилактики мужских недугов травница советует вести здоровый образ жизни.

- Избавиться от простатита и аденомы поможет мой комплекс из целебных трав и кореньев. В состав входит бальзам для приема внутрь и крем для введения в задний проход. При применении комплекса нормализуется мочеиспускание. Исчезает боль в яичках. А "Эликсир молодости для мужчин" способствует восстановлению потенции. Целебные травяные средства помогли многим мужчинам и одобрены их спутницами, - добавляет травница.

Комплекс содержит только натуральные составляющие, не имеет побочных действий. Свои средства Татьяна Павловна Радионова пересылает по всей Украине.

Больше информации о натуральных травяных средствах для борьбы с демодекозом, простатитом, герпесом, псориазом, грибком, гайморитом, геморроем, парапроктитом, артрозом, остеомиелитом, трофическими язвами, рожистыми воспалениями, пролежнями, целлюлитом, лишним весом, старением кожи лица и шеи и многое другое можно найти на официальном сайте Татьяны Павловны Радионовой www.travnik.kharkiv.ua

0(97) 925 73 97,

0(66) 044 08 98

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
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23
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