Травяной бальзам и мазь надежно снимают воспаление простаты

- Впервые нарушу новогоднюю традицию и не пойду в баню. Из-за обострения простатита запретили перегреваться. Потому что это затянет процесс выздоровления, - говорит 54-летний Андрей Бесага из Червонограда Сокальского района Львовской области. - Также пришлось ограничить жирную и острую пищу, потому что усиливает воспаление.

- Часто простатит проявляется после праздников. Мужчины то много в сауне попарятся, то переберут алкоголя. Перегрев тела провоцирует увеличение воспаления простаты. А спиртовые соединения вызывают застойные явления в малом тазу. Это приводит к обострению болезни. Также нельзя допускать переохлаждения, - говорит травница Татьяна Павловна Радионова.

При болезни воспаленная простата увеличивается и давит на мочевой пузырь. Из-за этого возникает затрудненное или учащенное, неполное, прерывистое мочеиспускание, боль в паху, в крестце. Со временем может добавиться доброкачественная опухоль - аденома и развиться импотенция.

- Частые позывы в туалет, особенно ночью, должны побуждать человека обратиться за помощью. Если простатит уже проявился, бесполезно надеяться, что сам исчезнет. Промедление усугубляет проблему. Острая форма хоть и имеет более яркие симптомы, чем хроническая, но от нее избавиться легче, - говорит Татьяна Павловна. - Для борьбы с простатитом советую применять мой травяной комплекс от недуга. Содержит только целебные растения, не имеет химических составляющих, поэтому не вызывает побочных действий или зависимости.

В комплекс входят бальзам, который нужно пить, и мазь в задний проход. Облегчение наступает с первых дней применения. Нормализуется мочеиспускание. Уменьшается боль в промежности, яичках. Травы устраняют воспаление и восстанавливают работу простаты.

- "Эликсир молодости для мужчин" нормализует гормональный фон и усиливает сексуальную активность. После курса применения моего комплекса и при условии выполнения моих рекомендаций получите хороший оздоровительный результат, - говорит Татьяна Павловна.

Свои средства Татьяна Павловна Радионова отправляет по почте по всей Украине.

Информацию о натуральных травяных средствах для борьбы с псориазом, демодекозом, герпесом, опоясывающим герпесом, грибком, простатитом, циститом, геморроем, парапроктитом, артрозом, остеомиелитом, трофическими язвами, пролежнями, целлюлитом, гайморитом, бронхитом, лишним весом, старением кожи лица и шеи и многое другое можно найти на официальном сайте Татьяны Павловны Радионовой

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