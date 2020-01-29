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понедельник, 03 февраля 2020 05:05

Травы устраняют воспаление простаты и восстанавливают потенцию

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- Не могу понять, откуда у меня взялась эта болячка, - говорит 40-летний Антон Грищук из Харькова. - Трудно мочиться - болит в паху, иногда в яичках. Бывает льет, как из ведра, но мочевой пузырь не опустошается. Невыносимо столько времени проводить в туалете.

Из-за воспаления простаты у мужчины возникли проблемы с потенцией.

- Потерял силу в постели, - продолжает. - Начались ссоры в семье, исчезла уверенность в себе. Как-то на работе коллега хвастался, что благодаря травяному комплексу Татьяны Павловны Радионовой избавился от мужских проблем. Я тоже решил попробовать.

- У большинства мужчин за 40 лет развивается воспаление предстательной железы, то есть простатит, - говорит травница Татьяна Павловна Радионова. - Из-за воспалительного процесса железа увеличивается и давит на мочевой пузырь. Возникают частые позывы в туалет. При первых проявлениях болезни следует сразу принимать меры.

От простатита Татьяна Павловна Радионова рекомендует свой травяной комплекс.

- В него входит бальзам для приема внутрь и мазь - в задний проход. Эти средства устраняют воспалительные и опухолевые процессы мочеполовой системы. Травяные составляющие налаживают циркуляцию крови и лимфы в малом тазу. А главное, натуральный комплекс устраняет проблемы мочеиспускания, - добавляет.

Травяной комплекс изготовлен по старинной семейной рецептуре. С бальзамом и мазью травница советует применять "Эликсир молодости для мужчин".

- Он налаживает эрекцию и способствует выработке мужского гормона тестостерона. Эликсир получил много положительных отзывов от представителей сильного пола и их спутниц. При выполнении всех моих рекомендаций получите замечательный результат.

Травяные средства Татьяна Павловна отправляет по почте по всей Украине.

Больше информации о натуральных травяных средствах для борьбы с демодекозом, простатитом, герпесом, псориазом, грибком, гайморитом, геморроем, парапроктитом, артрозом, остеомиелитом, трофическими язвами, рожистыми воспалениями, пролежнями, целлюлитом, лишним весом, старением кожи лица и шеи и многое другое можно найти на официальном сайте Татьяны Павловны Радионовой.

www.travnik.kharkiv.ua

0 (97) 925 73 97, 0 (66) 044 08 98

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
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