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понедельник, 27 апреля 2020 05:05

Травы нормализуют работу простаты

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— В прошлом году почувствовал покалывание внизу живота. Потом начала мучить постоянная боль в паху, иногда отдавала в таз. Была тупая и ноющая. Терпел, пока мог. Когда возникли проблемы с мочеиспусканием, обследовался. Диагностировали простатит. Был шокирован. Думал, что это недуг пожилых мужчин, - говорит 42-летний Николай ГРИЩУК из Луцка.

Малоподвижный способ жизни, хронические воспалительные процессы и нерегулярные половые отношения провоцируют возникновение простатита. У мужчин учащаются позывы к туалету, возникает боль во время мочеиспускания. В запущенных формах может исчезать потенция, а также развиться аденома.

— Болезнь не перебирает и все чаще поражает молодых, — рассказывает травница Татьяна Павловна Радионова. — Мужчинам не нужно стесняться и медлить. Лучше бороться с недугом в начале, чтобы не допустить обострения.

Избавиться от невыносимой боли при простатите помогают травяные средства Татьяны Павловны Радионовой. Целебные составляющие комплекса снимают воспаление простаты, нормализуют ее работу. Травы налаживают мочеиспускание и усиливают эрекцию.

— Уже много лет я изготавливаю средства от простатита по старинной семейной рецептуре, — продолжает Татьяна Павловна Радионова. — Все составляющие натуральные, не вызывают зависимости и побочных действий. Мой комплекс состоит из бальзама на целебных травах, корнях для приема внутрь и мази в задний проход. При их применении симптомы болезни постепенно отступают. А "Эликсир молодости для мужчин" восстанавливает половую функцию. Мои средства оказывают хороший оздоровительный результат, укрепляют организм.

Средства Татьяна Павловна Радионова отправляет по почте по всей Украине.

Больше информации о натуральных травяных средствах для борьбы с демодекозом, простатитом, герпесом, псориазом, грибком, гайморитом, геморроем, парапроктитом, артрозом, остеомиелитом, трофическими язвами, рожистыми воспалениями, пролежнями, целлюлитом, лишним весом, старением кожи лица и шеи и о многом другом можно найти на официальном сайте Татьяны Павловны Радионовой.

www.travnik.kharkiv.ua

0(97) 925 73 97, 0(66) 044 08 98

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
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