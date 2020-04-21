Строгие диеты нарушают гормональный баланс

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 1287
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Просмотров: 567
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4266
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 495
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
1 Просмотров: 756
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 4968
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1530
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Просмотров: 3690
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Просмотров: 3726
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
Просмотров: 477
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
&quot;Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию&quot;
"Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию"
Анальные трещины лечат только с проктологом
Анальные трещины лечат только с проктологом
&quot;Только травы полностью уничтожили мой геморрой&quot;
"Только травы полностью уничтожили мой геморрой"
Интервью
1/5
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1233
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8910
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3951
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
Просмотров: 5796
Власть не реагирует на появление нелегальных заправок - эксперт
Власть не реагирует на появление нелегальных заправок - эксперт
Просмотров: 720
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
26 апреля 2020
Просмотров: 612
Вовина тисяча
– На Юліну тисячу я в санаторій з'їздила, на Вітіну – чоловік поросят купив. А на Вовину що? Хіба то гроші зараз? – каже ...
понедельник, 27 апреля 2020 07:45

Строгие диеты нарушают гормональный баланс

  Комментировать
 

— Хотела идеальную фигуру. Ела мало, преимущественно низкокалорийные продукты, много занималась спортом. При росте 170 сантиметров, с 60 килограммов похудела до 51. Должна бы радоваться, но вместе с весом пропали и месячные, — рассказывает 25-летняя Валерия Белоус из Николаева.

— Надеялась, что цикл восстановится. Но год прошел — месячные так и не пошли. Тогда обратилась к гинекологу. Диагноз поставил — вторичная аменорея. Назначил гормональные препараты, велел забыть о низкожировой диете и уменьшить физическую нагрузку. Месячные восстановились через год. Гормональные пить перестала. Спортом занимаюсь в меру — слишком организм не мучаю.

Вторичной аменореей называют отсутствие у женщины репродуктивного возраста менструаций в течение трех месяцев и дольше.

— Чаще всего такое случается с любительницами строгих диет, — говорит гинеколог-эндокринолог 41-летняя Ирина Якименко из Киева. — Когда в организм не поступает достаточно жиров, это приводит к дефициту жировой ткани. Именно в ней образуются главные женские гормоны — эстрогены.

Если жировой ткани в организме мало, уровень эстрогенов снижается. Возникает гормональный сбой, а вместе с ним — сбой менструального цикла.

— Причины не только в несбалансированном питании, — продолжает Якименко. — К дефициту жировой ткани приводят также и чрезмерные физические нагрузки, стресс, нервное истощение.

Доля жировой ткани должна составлять не менее 15-16% массы тела. Все, что ниже этого показателя, грозит гормональным дисбалансом со всеми его последствиями.

- Прекратиться менструации могут из-за спаек в малом тазу. Образуются такие на фоне недолеченных воспалений и инфекций. Причем аменорея может быть единственным их симптомом. Например, бывает так при хламидиозе.

Другой причиной может быть эндометриоз — заболевание, при котором слизистая оболочка полости матки разрастается за ее пределы. Часто возникают спайки и как осложнения после абортов и выскабливаний.

— На спайках перечень не исчерпывается, — говорит Ирина Якименко. — Проблемы со щитовидной железой тоже могут вызвать аменорею. Так же и разные болезни яичников — воспаления, кисты, опухоли.

Причина исчезновения менструаций может быть и в проблемах с надпочечниками или мозговым придатком — гипофизом. Речь идет об опухолях, травмах, воспалениях.

Диагностику при аменорее проводят комплексную — анализы крови и мочи на гормоны, гинекологическое обследование, анализ мазков, УЗИ малого таза и эндокринных желез.

- Главная задача - определить болезнь, спровоцировавшую прекращение месячных. В зависимости от диагноза назначают лечение. Если причина в несбалансированном питании, корректируют рацион, назначают курс витаминов. Если спровоцировал все стресс, применяют антидепрессанты. Если виновата опухоль гипофиза, оперируют. Индивидуально могут назначить гормонотерапию минимум на три месяца. Далее смотрят по ситуации.

Автор: Алена ДРИГВАЛЬ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Строгие диеты нарушают гормональный баланс». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
апреля

Первые подгузники надевали космонавтам

Экс-министра обвинили в убийстве

Самое читаемое
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
11
 Просмотров: 95701
Сексуальные и ранимы: фотограф Алессио Альбе делает атмосферные портреты женщин
Сексуальные и ранимы: фотограф Алессио Альбе делает атмосферные портреты женщин
37
 Просмотров: 18927
В России ветром снесло мост, на котором пиарилась подруга Путина
В России ветром снесло мост, на котором пиарилась подруга Путина 1 Просмотров: 12420
Советские солдаты искали оружие, алкоголь и часы
Советские солдаты искали оружие, алкоголь и часы
 Просмотров: 11241
Бездыханные тела лежали на дороге: произошла жуткая авария
Бездыханные тела лежали на дороге: произошла жуткая авария Просмотров: 9864
Здоровье
Травы нормализуют работу простаты
Травы нормализуют работу простаты Просмотров: 45
Диабетом чаще болеют женщины
Диабетом чаще болеют женщины Просмотров: 207
Укрепить иммунитет помогает аппарат "Мастер+"
Укрепить иммунитет помогает аппарат "Мастер+" Просмотров: 72
Профессиональное выгорание может перейти в депрессию
Профессиональное выгорание может перейти в депрессию Просмотров: 270
Травы очистят кожу от демодекоза
Травы очистят кожу от демодекоза Просмотров: 171
Больше всего комментируют
4
Порошенко, Воронченко и Турчинова хотят обвинить в госизмене - Ляшко
3
В ГБР прояснили ситуацию с подозрениями Порошенко, Турчинову и Воронченко
2
Без кредита МВФ Украина будет вынуждена остановить все социальные выплаты - Южанина
1
Россия – агрессор. Она напала в Крыму и на Донбассе – Пидручный
1
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Голосов: 2141
Голосование Как оцениваете год президентства Зеленского?
  • Никак. Прошло мало времени, чтобы давать оценку
  • Украина начала дрейфовать в сторону России
  • Управляет страной не президент, а его окружение и олигархи
  • Топчемся на месте. Изменений нет
  • Реформы стартовали. Результат будет со временем
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua