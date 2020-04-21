Строгие диеты нарушают гормональный баланс

— Хотела идеальную фигуру. Ела мало, преимущественно низкокалорийные продукты, много занималась спортом. При росте 170 сантиметров, с 60 килограммов похудела до 51. Должна бы радоваться, но вместе с весом пропали и месячные, — рассказывает 25-летняя Валерия Белоус из Николаева.

— Надеялась, что цикл восстановится. Но год прошел — месячные так и не пошли. Тогда обратилась к гинекологу. Диагноз поставил — вторичная аменорея. Назначил гормональные препараты, велел забыть о низкожировой диете и уменьшить физическую нагрузку. Месячные восстановились через год. Гормональные пить перестала. Спортом занимаюсь в меру — слишком организм не мучаю.

Вторичной аменореей называют отсутствие у женщины репродуктивного возраста менструаций в течение трех месяцев и дольше.

— Чаще всего такое случается с любительницами строгих диет, — говорит гинеколог-эндокринолог 41-летняя Ирина Якименко из Киева. — Когда в организм не поступает достаточно жиров, это приводит к дефициту жировой ткани. Именно в ней образуются главные женские гормоны — эстрогены.

Если жировой ткани в организме мало, уровень эстрогенов снижается. Возникает гормональный сбой, а вместе с ним — сбой менструального цикла.

— Причины не только в несбалансированном питании, — продолжает Якименко. — К дефициту жировой ткани приводят также и чрезмерные физические нагрузки, стресс, нервное истощение.

Доля жировой ткани должна составлять не менее 15-16% массы тела. Все, что ниже этого показателя, грозит гормональным дисбалансом со всеми его последствиями.

- Прекратиться менструации могут из-за спаек в малом тазу. Образуются такие на фоне недолеченных воспалений и инфекций. Причем аменорея может быть единственным их симптомом. Например, бывает так при хламидиозе.

Другой причиной может быть эндометриоз — заболевание, при котором слизистая оболочка полости матки разрастается за ее пределы. Часто возникают спайки и как осложнения после абортов и выскабливаний.

— На спайках перечень не исчерпывается, — говорит Ирина Якименко. — Проблемы со щитовидной железой тоже могут вызвать аменорею. Так же и разные болезни яичников — воспаления, кисты, опухоли.

Причина исчезновения менструаций может быть и в проблемах с надпочечниками или мозговым придатком — гипофизом. Речь идет об опухолях, травмах, воспалениях.

Диагностику при аменорее проводят комплексную — анализы крови и мочи на гормоны, гинекологическое обследование, анализ мазков, УЗИ малого таза и эндокринных желез.

- Главная задача - определить болезнь, спровоцировавшую прекращение месячных. В зависимости от диагноза назначают лечение. Если причина в несбалансированном питании, корректируют рацион, назначают курс витаминов. Если спровоцировал все стресс, применяют антидепрессанты. Если виновата опухоль гипофиза, оперируют. Индивидуально могут назначить гормонотерапию минимум на три месяца. Далее смотрят по ситуации.