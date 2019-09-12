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понедельник, 16 сентября 2019 06:26

Стертую ступню выравнивают ортопедическими стельками

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- Пошли на плановый осмотр к ортопеду перед школой, и тот нас напугал. Оказалось, что у дочери искривилась ступня. Мы выбирали обычную обувь, а надо было ортопедическую, - рассказывает Елена Дерманская, 29 лет, из Хмельницкого. - Врач предупредил - может начаться искривление позвоночника. Тем более, есть генетическая предрасположенность. Но как-то мало верится, что ступня имеет отношение к спине.

- Что спина ребенка искривляется, можно увидеть по стертости подошв. Лучше всего это видно на обуви с низкими каблуками, - рассказывает Григорий Максимец, 44 года, ортопед из Пущи-Водицы Киевской области. - Если стертость внутрь - это признак распластанности. Подошва может стираться крест-накрест. Левый внутренний край пальцев и внешний край пятки. Это является признаком деформации позвоночника.

Распластаность развивается постепенно. Позвонки смещаются, а суставы быстрее стираются. Для проверки состояния спины можно взять линейку и измерить стопу.

- Как только определили завал стопы на какую-то сторону, стоит заказать индивидуальные ортопедические стельки. Такие следует положить в домашнюю обувь и ходить по 2-3 часа в сутки.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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