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вторник, 09 октября 2018 06:55

"Сшивала раны иглой или заклеивала скотчем"

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- Обратилась 40-летняя женщина, которая давно болеет сахарным диабетом. У нее возле пальцев ног образовались раны. Не болели, потому что потеряла чувствительность, - рассказывает Юрий Савчук, 37 лет, эндокринолог Черкасской областной больницы. - Женщина пыталась лечиться сама. Делала примочки. Это не помогало. Начала сшивать раны иглой или заклеивала скотчем. Боли не чувствовала. Врачи были шокированы. Могла занести инфекцию и рисковала остаться без ног.

- Мы нормализовали у пациентки показатели сахара, - продолжает. - Назначили спецобувь, фиксировавшую ногу в одном положении. Сначала носила ее на одной ноге, затем столько же времени на второй. Раны зажили. Теперь женщина следует нашим советам.

Причиной потери чувствительности ног было осложнение диабета - полинейропатия. Может возникнуть через пять лет после начала болезни. В 60% случаев возникает через 15-20 лет.

- Такие больные могут травмировать ногу и не почувствовать боли. Был случай, когда человек загнал в стопу гвоздь и занимался хозяйством еще несколько часов. Хотел разуться, а нога уже отекла. Снял ботинок и увидел рану. Другой работал охранником. Зимой смотрел футбол, ноги в валенках положил на обогреватель. Не чувствовал, что жарко. Получил ожоги, - говорит Юрий Васильевич.

Причиной развития диабетической полинейропатии является высокий уровень сахара в крови. Осложнения выявляют при осмотре.

- Некоторые больные к обследованию в кабинете полинейропатии относятся скептически. Но меняют мнение, когда у них выявляем пониженную чувствительность. Определяем ее с помощью камертона, иглы, прикладываем горячее. Проверяем проходимость сосудов. Исследуем, действительно ли сахарный диабет является причиной.

При ранней диагностике и своевременном лечении, симптомы могут полностью исчезнуть.

- Лечение проводят комплексно. Больному нужно нормализовать углеводный обмен веществ. Соблюдать диету. Необходимо тщательно следить за показателями сахара. Бороться со "скачками", вести подвижный образ жизни. Следует носить удобную, просторную, теплую и комфортную обувь. Если будет тесная, человек этого не будет чувствовать. Она будет натирать ноги, появлятся раны.

При малейших подозрениях на развитие осложнения больной диабетом должен немедленно обратиться к врачу.

Импотенция при диабете - первый признак опасных осложнений

- Сахарный диабет - болезнь, которая влияет на все системы организма. В том числе и половую. Многие мужчины сталкиваются с проблемой эректильной дисфункции, или импотенции, - говорит эндокринолог кабинета андрологии Черкасской областной поликлиники 59-летний Леонид Вдовенко.

Осложнение развивается под влиянием высокого уровня глюкозы в крови. Это приводит к нарушению кровоснабжения и потере чувствительности полового органа.

- Импотенция при диабете - это не просто неприятное явление, а первый признак опасных осложнений. В частности эректильная дисфункция является предвестником нарушений кровообращения сосудов ног, - отмечает Леонид Вдовенко.

Автор: Любов КАРНАРУК
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Дата
09
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