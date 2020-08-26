Школьникам каждый год надо проверять зрение

- Сын идет во второй класс. Перед школой хотела проверить глаза, — рассказывает Виктория Ищук, 35 лет, из села Ухватов Барановского района Житомирской области. — Повела к педиатру, чтобы взять направление к окулисту. Но ушла из кабинета ни с чем. Сказал, что проверять надо только в 6 и 11 лет. Тогда дети активно растут и есть риск повреждения глаза.

Из-за дистанционного обучения школьники больше времени проводят перед компьютерами. Это увеличивает нагрузку на глаза и может вызвать ухудшение зрения.

— Дети плохо учатся не из-за лени или отсутствия мотивации, а от плохого зрения, — говорит столичный детский офтальмолог Лилия Стефраник, 40 лет. - Что-то не нашли на доске и постеснялись переспросить. Потом не усвоили материал и получили плохие оценки. Постепенно клубок собирается немалый. Перед тем как ругать ребенка, сводите к офтальмологу.

Советует приводить на осмотр ребенка хотя бы раз в год перед началом учебы. Особенно, если он щурится, скашивает глаза, когда пытается что-то рассмотреть. Врач должен не просто проверить, как ребенок видит цифры или буквы на плакате, но и посмотреть состояние глазного дна. Если отложить это на год-два, можно пропустить начало спазма глаза. Возникает из-за нехватки в нем влаги. От постоянного напряжения во время чтения, писания, вглядывания в монитор высыхает роговица. В таком случае помогают капли искусственных слез.

- Глазам плохо не только от занятий. Дети слишком много сидят, играют на телефонах. Гулять не выходят. А для хорошего зрения нужно двигаться на улице не менее 2 часов. От солнца в глазу выработаются полезные вещества. Без этого развивается близорукость.

При этом недуге человек четко видит лишь близкие предметы. Раньше была проблемой детей после 11 лет, во время полового созревания. Последние три года эта болезнь встречается у первоклассников. Во время концентрации на уроках, длительной работы за компьютером глаза перенапрягаются, потому что редко фокусируются на далеко расположенных объектах. Из-за этого прогрессирует близорукость. Ее надо остановить к 20 годам, когда глазное яблоко полностью сформируется.

— Остановить развитие болезни можно линзами или очками. Последние не надо покупать в тонких металлических оправах. Их легко сломать, и стекло может попасть в глаза. Самые лучшие - с линзами из поликарбоната. Его трудно разбить.

Близорукость также лечат ночными линзами, которые надевают только на время сна. Тогда фокус направляется на сетчатку и меняет форму роговицы. Центральная ее часть становится более плоская, а средняя — выпуклая. Линзы восстанавливают четкость видимости за несколько часов. Снимают их утром. После них сохраняется эффект изменения оптической силы роговицы. Изображение фокусируется на сетчатке. В течение дня школьник хорошо видит без очков. Детям ночные линзы носить безопаснее. Могут заниматься спортом. Ведь обычные линзы надо снимать, чтобы не воспалился глаз.

Вышивание расслабляет глаза

- Современное обучение невозможно без занятий на компьютере. После них надо дать глазу расслабиться. Следует встать перед окном и посмотреть в самую дальнюю точку. Потом - на свою ладонь. Это напрягает глаз и изменится фокус. Так повторить несколько раз. От такой гимнастики раз в час глаз будет в тонусе, — рассказывает Егор Паламарчук, 31 год, офтальмолог из Ривне.

Для расслабления глаза полезно вышивать. Перевод взгляда со схемы рисунка на вышивку тренирует глаз. Можно распечатать увеличенную схему и повесить на стену. Это то же самое, что смотреть в окно на удаленный предмет. Или на стену повесить зеркало и периодически разглядывать себя с расстояния. Вышивать надо у окна днем или под ярким светом торшера в удобном мягком кресле. Так не затечет спина и не испортится зрение.