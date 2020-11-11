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"Сделали в животе три прокола и поставили дренаж"

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- Года три тому назад во рту появилась горечь. Пила минеральную воду, чтобы ее разбавить. Становилось легче ненадолго, - рассказывает 67-летняя Таисия Загуменная из Черкасс. - Постоянно ела много жирного. Однажды после жареной курятины стошнило и началась рвота. Болело в правом подреберье. Вызвала "скорую". Вкололи обезболивающее, приложили к участку печени холодное. Боль прошла.

На ультразвуковом обследовании обнаружили камни в желчном пузыре. Препятствовали оттоку желчи.

- В марте гастроэнтеролог назначил лечение и диету. Придерживалась режима. Периодически принимала обезболивающее. В конце августа желчный начал беспокоить. Мне становилось хуже и ничего не помогало. Врач сказала, что надо оперировать, - говорит Таисия Терентьевна.

Сдала анализы, прошла кардиограмму, гастроскопию и тестирование на коронавирус. Камни удаляли лапароскопически - без разрезов брюшной полости.

- Сделали в животе три прокола и поставили дренаж, - продолжает Таисия Загуменная. - Когда отошла от наркоза, врач показал полгорсти желтых глянцевых камней, которые удалили из моего желчного пузыря. Немного меньше гороха, неприятно пахли.

Через четыре дня выписали домой. На месяц назначили препараты, диету с частым питанием малыми порциями.

- Ем каждые 3 часа. На ужин преимущественно пью кефир. Диету соблюдать надо не меньше года, а затем понемногу все добавлять, - говорит Таисия Загуменная.

- Обычно операции по удалению желчного пузыря продолжаются 30-40 минут. Но у пациентки был острый воспалительный процесс. Это осложнение желчнокаменной болезни, когда загнаивается желчный пузырь. Если бы еще медлила, то мог бы лопнуть и начался бы перитонит (воспаление брюшины. - ГПУ), - говорит 38-летний Дмитрий Васильченко, заведующий хирургическим отделением Первой черкасской городской больницы. - 3D-лапароскопические операции начали делать в сентябре. Этот аппарат - единственный в нашей области. Дает возможность хирургу видеть течение операции в трехмерном изображении. Аккуратнее работать в маленьких полостях и точно контролировать сложные действия.

Во время процедуры хирург в специальных очках, как в кинотеатре. На мониторе видит максимально точное изображение органов. Операции проводятся через разрезы от 0,5 до 1,5 см.

- Благодаря незначительному травмированию маловероятны инфекционные осложнения, ниже болевой синдром. Это уменьшает количество обезболивающих. После заживления на месте разрезов почти нет рубцов. Человек быстро восстанавливается, - добавляет Дмитрий Васильченко.

В отделении ежегодно делают около 400 операций по удалению камней из желчного.

- В моей практике самый большой камень был 6 сантиметров диаметром - как куриное яйцо. А мелких в одном пузыре бывает до сотни, - говорит Дмитрий Васильченко. - Самой юной пациентке было 18 лет, самому старшему - за 90. Желчнокаменная болезнь чаще бывает у женщин. Нередко обращаются после рождения ребенка. Во время беременности за счет увеличенной матки изменяется расположение внутренних органов. Это может приводить к застою желчи и появлению камней. Если их обнаружили во время беременности, пытаемся лечить консервативным методом. А после родов рекомендуем плановую операцию.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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