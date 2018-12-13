Реабилитацию после инсульта начинают с первого дня

- Подругу госпитализировали с инсультом. Ничто не предвещало беды. Жаловалась только, что давление скачет. Два дня так ходила, а потом внезапно стало хуже. Ни слова разборчиво произнести не могла. В больнице сказали, повезло, что живой осталась. Теперь и сама боюсь пропустить момент. У меня тоже гипертония. Принадлежу к группе риска, - рассказывает 65-летняя Валентина Грицак из Запорожья.

- Запомните, любое нарушение речи или зрения, онемение половины лица, руки и ноги с одной стороны или их слабость указывают на то, что надвигается инсульт, - говорит невролог 58-летний Сергей Пелешок из Киева.

Если человек неожиданно начал нечетко говорить, жаловаться на внезапное затуманивание зрения или двоение в глазах, следует вызвать скорую помощь. То же самое сделать, если у него перекосился рот и появилась так называемая кривая улыбка.

Больные и их родственники недооценивают эти симптомы. Особенно часто так бывает с гипертониками. Все признаки инсульта списывают на повышенное давление. У меня был пациент, который ходил с инсультом 10 дней. Незначительную симптоматику принял за проявления гипертонии. Когда МРТ показало инсульт и он наконец обратился к нам, болезнь уже перешла в стабильную стадию.

При появлении симптомов инсульта необходимо сразу вызвать "скорую". До ее приезда больного следует положить на спину. При этом надо поднять верхнюю часть туловища и голову на 30-40 градусов.

В таком положении улучшается отток крови от головы. Вместе с тем сохраняется приток, снижается брюшное давление и давление на диафрагму. Благодаря всему этому уменьшается отек мозга. При наличии тошноты и рвоты, человека следует уложить на бок.

Крайне важно запомнить точное время появления симптомов и сообщить его врачам. У них будет всего 3-4 часа на то, чтобы сделать обследование и ввести препарат для рассасывания тромба.

Реабилитацию следует начинать с первого дня болезни. Тяжелых пациентов в палате интенсивной терапии мы сразу укладываем на противопролежневый матрас, при необходимости - даем кислород.

Восстановительный период после инсульта продолжается минимум полгода. Первые шесть месяцев - самые важные. В это время важно активно привыкать к быту, работать над восстановлением речи.

- Когда выписываю пациента, даю задания, что делать больной рукой: поддергивать штаны, застегивать пуговицы. Хорошо, если семья приобретет специальные ложки и тарелки, вспомогательные устройства для надевания носков, предназначены для людей после инсульта. Разрабатывать пораженную руку можно занимаясь любимым делом. Если человек увлекалась рыбалкой, пусть собирает удочку и готовит снасти, - продолжает врач.

- Среди других лекарств больным инсультом назначат и антидепрессанты. Без них процесс выздоровления может затормозиться. Эти препараты вводят даже тем, кто находится в коме.

Депрессия накрывает около 60 процентов постинсультных больных. Если они принимают лекарства, снижающие ее и чувство тревоги, то лучше и быстрее восстанавливаются.

После инсульта у человека может измениться характер. Происходит это вследствие повреждения участков мозга, ответственных за поведенческие реакции. Из-за болезни человек становится агрессивным и недоверчивым или, наоборот, пассивной и апатичным.

Поддерживайте больного психологически. Он не должен опустить руки. Если настроен оптимистично и вокруг царит положительная семейная атмосфера, мозг восстанавливается лучше.