Раздражение кишечника снимает овсянка

- В праздники люди набросились на жирную и сытную пищу. Это истощает организм больше голодания. От новогодних перееданий у людей скачет давление и болит сердце, - рассказывает столичный гастроэнтеролог Ольга Марчук, 53 года. - Пищеварительная система требует больше крови. Сердце чаще сокращается, калории откладываются в жир и густеет кровь.

Перед приемом пищи советует выпить теплой воды. Так желудок успокоится, уменьшится чувство голода и не придется переедать.

- На праздник стоит сварить компот из сухофруктов, - говорит врач. - Он стимулирует пищеварение. Чтобы не перегружать организм, начинать застолье стоит с молочных, рыбных или мясных блюд. Вместо свинины или говядины можно съесть вареное яйцо и несколько кусочков брынзы. После этих блюд можно браться за салаты с майонезом и колбасой. С них не стоит начинать застолье. Овощи, майонез и масло раздражают слизистую.

На следующий день после застолья советует сделать разгрузочный день. Есть овощной суп, студень с хреном, кашу с овощами.

- Овсяная каша снимает раздражение стенок кишечника и желудка. Рисовая - очищает организм, потому что рис является природным сорбентом.

Чтобы снять напряжение, советует выпить немного воды с лимонным соком. Разжевать несколько семян тмина, кориандра и аниса. Они помогают пищеварению. Тяжесть проходит от чашки зеленого чая или отвара мяты.