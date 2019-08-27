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среда, 28 августа 2019 06:31

Рассеянных школьников кормят халвой

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- Для ребенка самые важные первые годы учебы. Тогда меняется вся его жизнь, возрастает нагрузка. Пока школьник привыкнет к системе, может ослабнуть иммунитет и развиться хронические болезни, - рассказывает Марта Яцула, 33 года, доцент кафедры педиатрии ЛНМУ им. Даниила Галицкого.

Чаще всего ученики начальной школы имеют проблемы с сердечно-сосудистой или легочной системами. Также встречается нарушение пищеварения и осанки.

- Школьнику не так важен перекус, как завтрак. Его нельзя пропускать. Ребенок, разбуженный за 5 минут до завтрака, вряд ли сможет нормально поесть, - говорит 37-летний Максим Шевченко, столичный диетолог.

Завтракать необходимо перед выходом из дома. Завтрак стоит обогатить углеводами, которые способствуют активной работе мозга. На столе должны быть мучные изделия, каши и фрукты. Лучше давать яблоки. Они богаты пектином, способствуют образованию новых клеток мозга.

- Агрессивным детям нельзя давать колбасы, сосиски и копчености. В них есть нитраты калия и натрия, которые накапливаются в организме и провоцируют раздражительность. Им лучше есть успокаивающие - овсяную кашу, белую фасоль, пшено, морковь, орехи и арбузы. Рассеянных школьников стоит кормить халвой и финиками. Они восстанавливают силы, наполняют энергиюей, укрепляют иммунитет и улучшают память.

Улучшить внимание помогут блюда из овсяной и гречневой круп. Снять усталость и развить память поможет говяжья печень, кисломолочные продукты, соя и зеленый лук. Активизировать работу мозга поможет употребление бобовых, свеклы, яиц, сыра, орехов и злаков.

- Приучайте детей к различным вкусам. Чтобы привыкнуть к новым продуктам, иногда нужно попробовать их с десяток раз. Не надо вынуждать есть овощи, а показать пример, сами так делаете. Постепенно они привыкнут.

Нужно следить, чтобы ребенок пил достаточно воды. Дети 6-8 лет должны пить пять стаканов в день. А дети 9-13 лет - восемь стаканов.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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