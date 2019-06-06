Псориаз может сделать человека инвалидом

 
Ексклюзивы
1/5
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
Просмотров: 3951
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1584
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4348
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 42699
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 441
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 378
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 2088
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 3177
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5652
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3708
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
&quot;Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию&quot;
"Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию"
Анальные трещины лечат только с проктологом
Анальные трещины лечат только с проктологом
&quot;Только травы полностью уничтожили мой геморрой&quot;
"Только травы полностью уничтожили мой геморрой"
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2367
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4599
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 486
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 531
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1098
Колонка
Олена Павлова
Олена Павлова
09 июня 2019
Просмотров: 1026
Рецепт щасливого шлюбу
– Фільм про жіночий оргазм спровокував мене зняти пережитий бурхливий оргазм. Хотіла з'ясувати, що це було і як його відчувають інші ...
понедельник, 10 июня 2019 05:05

Псориаз может сделать человека инвалидом

  Комментировать
 

- У меня был псориаз. Поразило ногти и суставы, - говорит 57-летний Юрий Хмиль из города Измаил Одесской области. - Не мог найти избавления от этой напасти.

Мучился годами, испытал много средств, отчаялся. Только целебный комплекс травницы Татьяны Павловны Радионовой вернул меня к нормальной жизни.

Псориаз - неинфекционное хроническое заболевание, поражающее кожу, в некоторых случаях возможно воспаление суставов.

- Псориаз иногда называют болезнью с семью загадками, - рассказывает травница Татьяна Павловна Радионова. - Веками ученые изучают его, однако причину до сих пор не выяснили.

Болезнь проявляется на коже головы, коленях, локтях, гениталиях, иногда на лице. Кожа на пораженных местах становится сухая и приобретает красный цвет. Стрессы и сопутствующие заболевания повлекут обострение.

- В сложных случаях поражаются суставы, человек становится почти инвалидом. Проявления болезни у каждого индивидуальны. Соответственно подбор методов преодоления псориаза тоже должен быть индивидуальный.

Татьяна Павловна Радионова изготавливает из целебных трав и кореньев комплекс от псориаза. В него входит крем и "живая вода" для наружного применения, сбор целебных трав и кореньев - внутрь.

- Крем смягчает и очищает кожу. "Живая вода" ухаживает как антисептик за пораженными участками. Травяной сбор состоит из 20 наименований растений, он не дает псориазу подпитываться изнутри. Все мои средства натуральные, без побочных действий и вреда для организма. Не вызывают привыкания. При применении их и соблюдении всех рекомендаций добьетесь устойчивой и длительной ремиссии. Болезнь отступит, вы снова будете активны и здоровы, - говорит Татьяна Павловна Радионова.

Узнать больше о болезни можно на официальном сайте www.travnik.kharkov.ua. Свои средства отправляю по почте.

Информацию о натуральных травяных средствах для борьбы с простатитом, герпесом, демодекозом, псориазом, грибком, гайморитом, геморроем, парапроктитом, артрозом, остеомиелитом, трофическими язвами, пролежнями, целлюлитом, лишним весом, старением кожи лица и шеи и многое другое можно найти на официальном сайте Татьяны Павловны Радионовой.

0(97) 925 73 97, 0(66) 044 08 98

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Псориаз может сделать человека инвалидом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пенсии пересчитают
Пенсии пересчитают Просмотров: 32023
Зеленский помиловал государственного изменника
Зеленский помиловал государственного изменника 1 Просмотров: 21753
Алина Гросу показала мужа
Алина Гросу показала мужа
5
 1 Просмотров: 20214
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
16
 Просмотров: 11358
Януковичу дали 2 года колонии строгого режима
Януковичу дали 2 года колонии строгого режима
 Просмотров: 10692
Здоровье
Позвоночник с большим углом искривления выравнивают в два этапа
Позвоночник с большим углом искривления выравнивают в два этапа
Больные синдромом Альцгеймера не узнают родственников
Больные синдромом Альцгеймера не узнают родственников Просмотров: 27
В отеле-санатории "Днепр-Бескид" добывают новую "Нафтусю"
В отеле-санатории "Днепр-Бескид" добывают новую "Нафтусю" Просмотров: 18
Опухоль мозга вызывает ухудшение зрения
Опухоль мозга вызывает ухудшение зрения Просмотров: 27
Сильная боль при месячных указывает на эндометриоз
Сильная боль при месячных указывает на эндометриоз Просмотров: 1953
Больше всего комментируют
36
Крым гибридно просит у Зеленского воды и поездов: документ
27
Спикер Зеленского возмутила украинцевский обвинением ВСУ
19
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
10
Сын Ющенко открыл ресторан
8
Порошенко представил первую десятку "Европейской солидарности"
Голосов: 164
Голосование Кто главный герой матча Украина - Сербия?
  • 1) Виктор Цыганков
  • 2) Евгений Коноплянка
  • 3) Андрей Шевченко
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua