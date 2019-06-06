Псориаз может сделать человека инвалидом

- У меня был псориаз. Поразило ногти и суставы, - говорит 57-летний Юрий Хмиль из города Измаил Одесской области. - Не мог найти избавления от этой напасти.

Мучился годами, испытал много средств, отчаялся. Только целебный комплекс травницы Татьяны Павловны Радионовой вернул меня к нормальной жизни.

Псориаз - неинфекционное хроническое заболевание, поражающее кожу, в некоторых случаях возможно воспаление суставов.

- Псориаз иногда называют болезнью с семью загадками, - рассказывает травница Татьяна Павловна Радионова. - Веками ученые изучают его, однако причину до сих пор не выяснили.

Болезнь проявляется на коже головы, коленях, локтях, гениталиях, иногда на лице. Кожа на пораженных местах становится сухая и приобретает красный цвет. Стрессы и сопутствующие заболевания повлекут обострение.

- В сложных случаях поражаются суставы, человек становится почти инвалидом. Проявления болезни у каждого индивидуальны. Соответственно подбор методов преодоления псориаза тоже должен быть индивидуальный.

Татьяна Павловна Радионова изготавливает из целебных трав и кореньев комплекс от псориаза. В него входит крем и "живая вода" для наружного применения, сбор целебных трав и кореньев - внутрь.

- Крем смягчает и очищает кожу. "Живая вода" ухаживает как антисептик за пораженными участками. Травяной сбор состоит из 20 наименований растений, он не дает псориазу подпитываться изнутри. Все мои средства натуральные, без побочных действий и вреда для организма. Не вызывают привыкания. При применении их и соблюдении всех рекомендаций добьетесь устойчивой и длительной ремиссии. Болезнь отступит, вы снова будете активны и здоровы, - говорит Татьяна Павловна Радионова.

Узнать больше о болезни можно на официальном сайте www.travnik.kharkov.ua. Свои средства отправляю по почте.

Информацию о натуральных травяных средствах для борьбы с простатитом, герпесом, демодекозом, псориазом, грибком, гайморитом, геморроем, парапроктитом, артрозом, остеомиелитом, трофическими язвами, пролежнями, целлюлитом, лишним весом, старением кожи лица и шеи и многое другое можно найти на официальном сайте Татьяны Павловны Радионовой.

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