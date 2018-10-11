Прыщи массируют виноградным маслом

- Прыщи - беда не только подростков, но и взрослых. Люди пытаются выдавить их. Но от этого, распространяется воспаление, - говорит столичный дерматолог Светлана Якубовская, 30 лет.

Делать это можно только с теми прыщами, которые "созрели". Имеют белую или желтую головку и не болят. При выдавливании прыщей стерильными должны быть руки, бинт и сам прыщ. Перед процедурой их обрабатывают антисептиком.

- Не давим ногтями или голыми руками. Пальцы оборачиваем салфеткой. Размещаем ее вокруг прыща, нажимаем на кожу. После того, как содержимое вышло, еще раз ставим пальцы на кожу и толкаем, пока не появится кровь.

Тогда надо приложить к прыщу смоченную в салициловой кислоте вату. После высыхания его следует смазать каплей масла жожоба или виноградных косточек и помассировать. Процедуру с массажем маслом повторить дважды на следующий день.