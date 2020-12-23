Простудный насморк начинается постепенно, аллергический - резко

- 5-летний сын Ярослав подвержен аллергии. Это выяснили, когда обратились в областную детскую больницу с насморком. Ночью задыхался, не мог нормально спать. А днем ​​постоянно текли прозрачные сопли. Они попадали в горло и вызывали кашель. Лечили насморк, но ничего не помогало, - говорит 31-летняя Тина Троценко из Черкасс.

- Медики сказали, что это аллергическая реакция, - продолжает. - Назначили спрей и таблетки. Мы неделю пролечили и все прошло. Для профилактики промывали носик и закрапывали противоаллергические. Мне объяснили, если носик красный - воспаленный, то это вирусная инфекция. При аллергической реакции носовая оболочка бледно-синяя. Пробы на аллергию еще не сдавали. Нам посоветовали это сделать после 6-7 лет. Ребенок в таком возрасте может перерасти склонность к аллергии.

Насморк или ринит и при простуде, и при аллергии вызывает затрудненное носовое дыхание, зуд, слизистые выделения. Главное отличие аллергического насморка от простудного - в механизме возникновения.

- Спровоцировать первый может шерсть животных, пыльца цветущих растений, пух тополя, бытовая химия, - говорит 34-летняя Вера Бершадская, заведующая отоларингологическим отделением Черкасской областной детской больницы. Аллергический насморк - это резко и сразу затрудненное носовое дыхание, чихание. Больной не может заразить других. Простудный - начинается постепенно. Сначала сухость в носу. Затем чихание и слизистые выделения. Они также отличаются. При вирусной инфекции или простуде практически сразу становятся густые и желтые. При аллергии из носа "течет", выделения жидкие и прозрачные. Краснеют и слезятся глаза. И точно не будет температуры, за исключением редких случаев.

Любое воспаление слизистой оболочки носа увеличивает вероятность чихания. Этот защитный рефлекс благодаря сильному потоку воздуха должен удалить лишнее из дыхательных путей. Если не получается очистить с одной попытки, чихание повторяется.

- При аллергическом насморке чихание возникает чаще, чем при острых респираторных вирусных инфекциях. Это тяжелые невыносимые приступы до 10 раз и более. Тогда как при простуде - несколько раз подряд. Также чихание может быть не симптомом болезни, а реакцией на пыль или слишком сухой воздух.

Диагноз устанавливают на основании осмотра, анализа крови и мазков из носа. По результатам назначают лечение.

- Часто перед чиханием закрывают нос и рот. Этого делать нельзя. В лучшем случае пыль, слизь или какие-то раздражители со струей воздуха вернутся в носоглотку. В худшем - попадут в пазухи носа и слуховую трубу. Это чревато развитием воспаления слизистой оболочки носа, его пазух или слуховой трубы и барабанной перепонки, возникновением отита, - добавляет Вера Бершадская.